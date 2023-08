Fanoušci na ně spoléhají, také trenér Vrba jim věří. Ofenzivní záložníci David Tkáč s Tomem Slončíkem poprvé proti Spartě nastoupili v základní sestavě Zlína, hráli vedle sebe. I když se mladí parťáci proti úřadujícím mistrům do velké šance ani k pořádnému zakončení nedostali, jejich výkon byl příslibem do dalších těžkých ligových bojů.

Fotbalista Zlína David Tkáč při přípravném zápase s Opavou. | Foto: FC Zlín

„Myslím, že jsme nehráli nijak špatně. Spíš jsme ale museli bránit než útočit, což nám není moc vlastní. I tak jsme to v defenzivě docela zvládli. Uvidíme, jak na tom budeme, až přijdou zápasy, kdy budeme víc na míči,“ přemítá jednadvacetiletý Tkáč.

Na talentované středopolaře bude trenér Vrba sázet i v neděli v Edenu, kde budou ševci čelit dalšímu kandidátovi na titul.

„Sparta i Slavia jsou na míči vynikající, asi nám moc balon nepůjčí. Pro nás je ale každý zápas těžký,“ připomíná Tkáč.

Moravané se na půdě favorita budou chtít prezentovat podobně jako doma se Spartou.

To znamená dobře bránit, vzadu být ostražití a když bude možnost, vyrazit dopředu, zahrozit.

A třeba i skórovat.

I když ševci na body před vlastním publikem nedosáhli, k remíze byli hodně blízko.

„Škoda, že gól, který jsme dali, padl z ofsajdu. Sparta pak byla ke konci hodně nervózní. Nakonec jsme dostali branku z penalty a smolně prohráli,“ mrzí tvořivého záložníka.

Byli jste na šlágru Zlína se Spartou? Najděte se na fotkách Jana Zahnaše

Zda bude Slavia ještě zdatnější protivník, nedokáže Tkáč odhadnout.

Ani v boji o mistrovský titul neupřednostňuje žádného z pražských rivalů.

„Těžko se to srovnává, ale jisté je, že si to rozdají zase mezi sebou. Uvidíme, kdo to tentokrát vyhraje,“ nedokáže tipovat.

Ševci mají na startu nového soutěžního ročníku jiné starosti.

Po dvou odehraných kolech zůstali společně s Českými Budějovicemi na nule, díky lepšímu skóre jsou předposlední.

„Potřebujeme se co nejdříve chytnout a získat nějaké body, abychom se uklidnili,“ ví dobře.

„Doufám, že zabereme už teď v Edenu, kde máme velkou motivaci uspět. Víme, že tam nemáme co ztratit, ale pokusíme se urvat nějaký bod,“ přidává odhodlaně.

Čelůstka děkoval spoluhráčům i fanouškům: Pokud budeme hrát takto, nemám strach

Atmosféra na Letné ale ani po dvou nezdarech není nijak pochmurná.

Z hráčů je cítit velké odhodlání, každý chce mužstvu pomoct, přidat ruku k dílu. „Nepanikaříme, jsme docela v pohodě. Před námi je pořád spousta zápasů. Nálada je stále pozitivní, je prostor i na fórky,“ tvrdí odchovanec.

Zatímco Zlínu začátek sezony výsledkově nevyšel, sešívaní úvodní duely zvládli a po dvou kolech vedou ligu.

„Viděl jsem zápas v Českých Budějovicích. Líbil se mi hlavně Mojmír Chytil, který se trefil dvakrát a byl jedním z klíčových hráčů Slavie. Ta má ale v kádru tolik vynikajících fotbalistů, že pouze jednoho z nich vypíchnout nejde,“ uvedl.

Že by ale Trpišovského parta souboj s Moravany podcenila, Tkáč odmítá. „Slavia jde do všeho naplno,“ ví dobře.

I tak se na souboj v Edenu těší.

„Mám rád, když je plný stadion, skvělá atmosféra. Snad do Prahy přijedou i naši fanoušci a pomohou nám,“ přeje si.