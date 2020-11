„My, fotbalisté, jsme pravidla ctili od začátku. Velká pochvala patří lidem, co u nás v lize tento program zavedli. Ukazuje se jako funkční, protože to mělo řád a pravidla se opravdu dodržovala. Liga tudíž jela bez problémů i v době, kdy tlak nemoci sílil. I u nás v klubu máme interní pravidla, která dodržujeme. Proto bych byl moc rád, kdyby nám dala vláda výjimku, nechala nás dělat naši práci, protože jsme prokázali, že systém funguje. Tudíž za dopisem stojím a doufám, že bude mít odezvu, kterou si všichni hráči přejeme,“ prohlásil na klubovém webu kapitán zlínského Fastavu Tomáš Poznar.

Poznar: Obdivuji naše zdravotníky, jak makají

Zkušený útočník, který si nedávno ve Skotsku odbyl reprezentační premiéru, přitom současnou situaci ohledně pandemie koronaviru vůbec nezlehčuje.

„Obdivuji naše zdravotníky, jak makají. Počty nakažených jsou vysoké. Určitě to není příjemná doba, to si řekněme upřímně. Můžeme být rádi, že trénujeme. Spousta lidí je na tom s omezením daleko hůř a nenadělají s tím nic, musí to respektovat, což děláme v tuto chvíli i my,“ pronesl.

Stejný názor má také zlínský brankář Stanislav Dostál, jehož maminka pracuje ve zlínské nemocnici.

„Tohle období je náročné nejen pro nás, ale bohužel i pro spousty jiných lidí mimo sport,“ uvědomuje si devětadvacetiletý gólman.

Dostál je hlavně rád, že může společně se spoluhráči alespoň trénovat. Zápasy mu ale schází.

„Je třeba si uvědomit, co pro to, aby se hrálo, udělaly před přerušením ligy kluby i my samotní,“ uvedl.

„Plnila se přísná hygienická opatření, co se týká testů a dalších restrikcí, kluby vynaložily obrovské úsilí a prostředky k tomu, aby se hrát mohlo,“ pokračuje.

Dostál: Podporuji jakoukoliv snahu, aby se hrálo

Proto zastavení FORTUNA:LIGA v souvislosti s pandemií vůbec nechápal. „Bohužel teď to tak je a chtěl bych podpořit jakoukoliv snahu o to, aby se zase začalo hrát,“ pronesla jednička Fastavu.

„Samozřejmě za předpokladu minimálně těch opatřeních, která jsme plnili do přerušení. Bohužel by to zase znamenalo hrát bez diváků, ale aspoň u televizních obrazovek můžeme našim fanouškům a příznivcům všech klubů vrátit trošku zábavy a radosti do života,“ věří Dostál.

Česko je jedinou evropskou zemí, kde se momentálně profesionální fotbalové soutěže nehrají.

„Současná doba je těžké pro všechny. A přestože jsme rádi, že jsme dostali výjimku a můžeme alespoň trénovat, připravovat se, bylo by fajn kdyby vláda přihlédla k tomu, jaký se ve fotbale nastavil model testovaní před každým zápasem, že to fungovalo a mohli jsme zase začít hrát. Myslím, že když budeme dodržovat všechna opatření a je mi jasné, že bohužel fotbal bude před prázdnými tribunami, o to víc si myslím, že riziko nákazy dokážeme opravdu minimalizovat,“ věří zlínský křídelník Antonín Fantiš.

---

Otevřený dopis kapitánů profesionálních klubů a reprezentace předsedovi Vlády ČR

Vážený pane předsedo vlády, dovolte nám se v současné nelehké situaci obrátit přímo na Vás a popsat Vám tíživou realitu, ve které se nejenom my, naše kluby, ale celý profesionální fotbal v České republice nachází. Jak jistě víte, na jaře letošního kalendářního roku došlo k přerušení první a druhé ligy. Následně Ligová fotbalová asociace a její členské kluby přijaly přísná a složitá opatření k tomu, abychom byli my všichni schopni soutěže dohrát. Až na jednotky utkání se tak podařilo.

V aktuální sezóně dodržujeme striktní hygienická pravidla protokolu Ligové fotbalové asociace a protokolu Return to play UEFA, absolvujeme před každým utkáním PCR testy, častokrát jsme byli nuceni své nejbližší opustit a dobrovolně se uchýlit do izolace za účelem maximální eliminace možné nákazy, a to vše s cílem nijak neohrozit sportovní přípravu svých týmů a minimalizovat možnost šíření onemocnění COVID-19 ve fotbalovém prostředí. Jsme přesvědčeni, ze prostředí profesionální fotbalové ligy je v tomto směru ojedinělé a není nám známo, že podobná opatření jsou aplikována v jiných oblastech. V dnešní složité době jsme si samozřejmě plně vědomi, že současná negativní epidemiologická situace v České republice si žádá i mimořádná opatření. Jsme však přesvědčeni, že v případě aplikování uvedených opatření, nepředstavuje pokračování profesionálních fotbalových soutěží žádné materiální riziko z hlediska šíření onemocnění COVID-19 a zhoršování epidemiologické situace v ČR. Naopak nemožnost využívat zázemí stadionu je z hlediska naší sportovní přípravy zdravotním rizikem.

Zatímco ostatní profesionální soutěže v Evropě pokračují alespoň v omezeném režimu, nám umožněno vykonávat soutěžní činnost bohužel není, což má negativní dopad nejen na sportovní výkonnost jednotlivých hráčů a narušení sportovního rozvoje mladých hráčů, ale také na reprezentaci České republiky v pohárové Evropě, taktéž s návazností na utkání české fotbalové reprezentace.

Jsme zástupci klubů, které aktuálně absolvují utkání základní skupiny Evropské ligy UEFA. Je nutné zdůraznit, že ze sportovního hlediska jsou naše kluby přerušením profesionálních soutěží zcela zásadním způsobem znevýhodněny oproti svým soupeřům. Přímým a bohužel dlouhodobým důsledkem případného neúspěchu českých zástupců pak bude snížení koeficientu českých klubů, který je v dalších letech rozhodující pro nasazování celků z jednotlivých zemí do evropských pohárů.

V neposlední řadě bychom rádi vzpomněli na fanoušky jednotlivých fotbalových klubů. Věříme, že sledování soutěžních utkání prostřednictvím televizního vysílání může v době, kdy je většina občanů této země omezena ve svých běžných činnostech, znamenat nejenom naději, ale také pozitivní zážitek, díky němuž budou současnou situaci snášet daleko lépe.

Tímto bychom Vás rádi požádali o přehodnocení stanoviska směrem k profesionálním fotbalovým soutěžím a ke znovuspuštění FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a umožnění plnohodnotné tréninkové činnosti.

S úctou

Bořek Dočkal, kapitán AC Sparta Praha a fotbalové reprezentace ČR

Jan Bořil, kapitán SK Slavia Praha

Jan Mikula, kapitán FC Slovan Liberec

Roman Hubník, kapitán SK Sigma Olomouc

Kamil Vacek, za kabinu Bohemians Praha 1905

Jakub Mareš, kapitán FK Teplice

Marek Janečka, kapitán MFK Karviná

Za kabinu FC Viktoria Plzeň hráči: Jakub Brabec, Aleš Hruška a David Limberský

Tomáš Hübschman, kapitán FK Jablonec

Za kabinu FC FASTAV Zlín hráči: Petr Jiráček, Tomáš Poznar a Stanislav Dostál

Jaroslav Drobný, kapitán SK Dynamo České Budějovice

Hráči klubu FK Mladá Boleslav

Vlastimil Daníček, kapitán 1. FC Slovácko

Pavel Dreksa, kapitán FC Zbrojovka Brno

Hráči klubu 1.FK Příbram

Hráči klubu Slezský FC Opava

Hráči klubu FK Pardubice

Hráči klubu FC Baník Ostrava