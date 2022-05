Hráči Fastavu však chtějí v zápase nadstavbové části, který je věnován významnému výročí sedmi set let od založení města Zlína, příznivce potěšit nejen speciálními dresy, ale i dobrým výkonem a vítězstvím nad neoblíbeným soupeřem.

„Chceme k oslavám přispět dobrým výkonem a těžké utkání zvládnout,“ ujišťuje asistent trenéra Fastavu David Hubáček.

FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu, 5. kolo -

FC Fastav Zlín (11.) - FK Jablonec (13.)

Výkop: sobota v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna

Ligová bilance: 4-11-17

Poslední zápas: 1:1 (5. Hloušek – 72. Ikaunieks, 10. dubna 2022)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Procházka - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman – Pleštil, Houska, Kubista, Malínský - Silný. Trenér: Vágner.

Tip Deníku: 1:1

Ševci si mohou duel užít, protože již v úterý si zajistili prvoligovou příslušnost, do baráže půjdou jiné týmy. „Vždycky je příjemnější, když se vás sestupové starosti netýkají. My jsme rádi, že už máme klid. Hrajeme ale doma a po minulém nevydařeném zápase s Bohemkou chceme utkání s Jabloncem zvládnout,“ říká.

Zatímco Zlíňané hrají jenom o čest a prémie, pokud Severočeši nechtějí spoléhat na zaváhání konkurentů, musí v Baťově městě minimálně remizovat.

I bod hostům zaručí definitivní klid.

„Jablonec má kvalitní tým. Nějakou shodou okolností však i na konci sezony zůstává mezi ohroženými celky. Pro mě je to velké překvapení, ale boj o záchranu je vždycky nepříjemný i pro takto zkušené mančafty,“ ví Hubáček.

Severočeši spekulovat nechtějí, na Moravu míří za záchranou. „Jedeme ven, Bohemka hraje doma s Karvinou, což je pro ně možná výhodnější, ale nad výsledky nejde spekulovat, viděli jste v úterý, že Karviná obrala Teplice a teď to může stejně těžké udělat i Bohemians,“ přemítá trenér Jablonce Jiří Vágner.

„My vyrážíme do Zlína s odhodláním to zvládnout. Věřím, že když budou kluci nastaveni jako poslední tři zápasy, tak to dáme! Musíme si věřit, že tam neprohrajeme,“ burcuje před odjezdem na východ republiky.

Hostům bude v důležité bitvě scházet vykartovaný záložník Pilař. Do not by jim však mohl hrát alespoň fakt, že na zlínské Letné se jim poměrně daří. Jablonec v Baťově městě neprohrál od podzimu 2005!

Stadion na Letné? Brzy se už musí začít něco dít, ví manažer Zlína Grygera

„Jsou týmy, které se nám sedí více, jiné zase méně. Jablonec patří do druhé skupiny, ale to neznamená, že nemůžeme vyhrát. Věřím, že se na utkání dobře připravíme a že ho zvládneme. Máme před sebou posledních devadesát minut,“ připomíná Hubáček.

Trenéři Fastavu zřejmě sestavu protočí, dají šanci i méně vytíženým borcům. „Uvidíme podle zdravotního stavu hráčů, jak kdo na tom bude. Zápasy šly rychle po sobě, bolístky začínají vyplouvat na povrch,“ dodává Hubáček.

Ševci se proti Jablonci neloučí pouze se sezonou, ale zároveň se zapojují do oslav k příležitosti 700 let města Zlína. Právě tomuto významnému datu je věnován výroční dres, ve kterém nastoupí fotbalisté Fastavu k poslednímu domácímu utkání.

„Aukce dresů startuje v sobotu od šestnácti hodin na webu www.slevici.cz/aukce, tak se zapoj i ty a podpoř dobrou věc, vydražené peníze poputují na dobročinné účely do jedné z neziskových organizací ve Zlínském kraji,“ říká mluvčí klubu Zuzana Molková.

Letná se fanouškům v sobotu otevře již dvě hodiny před výkopem. Na nejmenší příznivce čekají atrakce v podobě skákacího hradu, radar gate – měření rychlosti kopu, malování na obličej, plno her a soutěží.