Že by ale Fastavu ke třem bodům z venku pomohl také hlavní rozhodčí Pavel Rejžek, jehož Etická komise FAČR podezřívá z ovlivnění zmiňovaného utkání FORTUNA:LIGY a se kterým zahájila také disciplinární řízení, si zkušený forvard nemyslí.

„Rozhodčí pískal normálně, zápas zvládl dobře. I když my jsme mu svojí hrou dost pomohli,“ myslí si dvaatřicetiletý forvard.

Zlíňané hráli dobře. Měli převahu i šance. Po třech trefách v pohodě kráčeli k prvním třem venkovním bodům předminulé sezony, Naopak Slezané se soužili, poslední minuty absolutně nezvládli.

Až do vyloučení domácího mazáka Zavadila byl přitom na hřišti víceméně klid.

„Takto by rozhodčí měli pískat všude,“ myslí si Poznar.

Podle něj Rejžek soupeři, jak bývá v Česku nepsaným pravidlem, nedaroval ani procento navíc. „Nečekaná rovina,“ poznamenal.

„Nebylo tam žádné extrémní pomáhání, červená karta byla zasloužená. Některé maličkosti šly spíš v náš prospěch,“ vybavuje si zpětně.

Opora Fastavu si myslí, že v tomto případě sehrály zásadní roli hlavně zákulisní věci, do kterých žádný z hráčů nevidí.

A taky vztah obviněného místopředsedy FAČR Romana Berbra s dalším kontroverzním funkcionářem Miroslavem Ozaniakem.

„Když čtu některé věci a spojuji si je dohromady, tak si myslím, že v tom hrál roli právě on. S Berbrem byli výborní kamarádi, a jelikož zrovna v tu dobu v klubu nefiguroval, mohl být naštvaný, cítil nějakou zášť a chtěl se mstít,“ domnívá se.

„Navíc Opavě se tehdy moc nedařilo, prohrávala,“ připomíná.

Jinak se v tom ale pitvat nechce. Zlínský odchovanec se soustředí jenom na to, co se děje na hřišti.

Zákulisní věci spojené s korupční kauzou nechává kompetentním lidem.

Stejně na tom jsou i další hráči Fastavu. Také Antonín Fantiš zprávu z údajného ovlivnění utkání zaregistroval.

„Viděl jsem, že v tom figuruje i náš zápas, který jsme v Opavě vyhráli 3:0. Osobně bych neřekl, že tam bylo něco do očí bijícího,“ říká zkušený křídelník.

Někdejší fotbalista Příbrami, Jablonce či Ostravy si naopak pamatuje, jak ševcům duel pod vedením kouče Csaplára parádně vyšel.

„Tehdy jsme měli docela formu, vyhráli jsme zcela zaslouženě. Nepřišlo mi, že by nás sudí tlačil nebo utkání bylo nějak tendenčně řízené,“ uvedl.

„Nepamatuji si, že by otočil nějaký aut nebo faul. To se přitom děje v každém zápase,“ přidává.

V hlavě má především emotivní závěr zápasu a vyloučení Zavadila.

„Vím, že tam byl na konci problém, když Pavel na něj vyjel a dostal červenou. I kvůli tomu byl konec extrémně vyhrocený a sudí raději šestiminutové nastavení zkrátil asi na polovinu,“ vzpomíná si.

Frustrovaní domácí fanoušci naházeli na hřiště kelímky a další předměty, terčem byl hlavně asistent rozhodčího Šimáček.

Do té doby byl ale na stadionu klid.

„Byl to jednoznačný zápas. Vůbec si nevzpomínám, že by tam bylo něco podezřelého. Je pro mě překvapení, že se to vyšetřuje,“ říká záložník Adnan Džafić.

Bosňan odehrál celé utkání, všechny naprosto regulérní branky má stále v paměti.

„První to Pozny dorazil do prázdné branky. Pak se trefil Pablo Podio z dálky a pak v poslední minutě Pozny utekl a ze strany obstřelil domácího brankáře,“ vybavuje si přesně.

O tom, že je sudí Rejžek podezřelý z ovlivnění střetnutí, zaregistroval také trenér Jan Kameník, jenž v té době působil ve Fastavu jako Csaplárův asistent.

Že se to však týkalo utkání Zlína v Opavě, v pátek ráno nevěděl.

„Je to pro mě nová informace. Ale nevybavuji si, že by rozhodčí nějakým zásadním způsobem Opavu poškodil,“ prohlásil.

„Zápas vyzněl zcela v náš prospěch. Zaslouženě jsme vyhráli 3:0,“ míní současný kouč slovenského Pohronie.

Stejný názor má také bývalý útočník Fastavu Lukáš Železník.

„Neřekl bych, že to rozhodčí výrazně ovlivnil,“ pravil.

„Jenom si vzpomínám, že kluci z Opavy se tehdy dožadovali vyloučení Poznyho (Poznar – pozn. red.). Měl žloutou kartu a v jednom hlavičkovém souboji dal obránci loktem. Na to si stěžovali, ale to byla spíše taková frustrace z toho, že prohrávali 0:2,“ přidává.

Obránce Dominik Simerský, jenž na podzim 2019 nosil ještě opavský dres, se svými současnými spoluhráči souhlasí, chování arbitra se mu ale vůbec nelíbilo. „Už před zápasem byl hodně arogantní. Byl tam nějaký incident už před vstupem na hřiště, vše vyvrcholilo vyloučením Pavla Zavadila,“ říká. „I když k hrubému ovlivnění nedošlo, z vystupování hlavního rozhodčího jsme i během zápasu byli hodně podráždění,“ přiznává.

Porážku na sudího ale nesváděl. „Výsledek šel tehdy jednoznačně za Zlínem. V utkání byl jasně lepší a vyhrál naprosto zaslouženě,“ uznal sportovně.

Komě Rejžka Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila disciplinární řízení i s dalšími pěti podezřelými v Berbrově kauze. Vyplývá to z informací na úřední desce FAČR. Ostatních pět podezřelých má souvislost s utkáními Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil ze třetí ligy do druhé.

Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal v polovině října policejní zásah na několika místech v zemi včetně pražského sídla FAČR. Kriminalisté tvrdí, že vše řídila organizovaná zločinecká skupina. Mělo jít hlavně o utkání Vyšehradu. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek.

Podle vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Berbr a skupina lidí kolem něj také zpronevěřili 850 tisíc korun z plzeňského krajského svazu. Kontroverzní funkcionář, který měl podle médií velký vliv na české rozhodčí, už kvůli kauze opustil všechny posty ve fotbale. Z 20 obviněných v kauze jsou už všichni na svobodě. Minulý týden byl z vazební věznice propuštěn Berbr.