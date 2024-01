Fotbalisté Zlína ani ve druhém přípravném zápase na herním soustředění v Turecku neskórovali. Ševci se po íránském týmu FC Nassaji Mazandar rozešli smírně i se sedmým týmem druhé bulharské ligy, celkem Dobrudzha Dobrich.

Fotbalisté Zlína se v Turecku utkali s bulharským týmem FC Dobrudzha Dobrich. | Foto: FC Zlín

Moravané stejně jako v pondělním duelu i ve středečním zápase byli herně lepší, nebezpečnější, ale gól znovu nedali.

Černín v úvodu orazítkoval hlavou břevno, Švach mířil ještě v první půle do tyče. Když už se po změně stran prosadil stoper Simerský, sudí branku neuznal kvůli ofsajdu.

Stínem zápasu je zranění Bosňana Pidra, který už ve 20. minutě střídal s poraněním v obličeji. Duel nedohrál ani Reiter, jenž byl v poslední minutě po druhé žluté kartě vyloučen.

Trenér Červenka po pondělním utkání s týmem FC Nassaji Mazandar úplně protočil sestavu, vyměnil kompletní jedenáctku. Zůstal v ní pouze brankář Dostál.

Ševci vstoupili do utkání velmi aktivně a už v 6. minutě mohli jít do vedení. Po rohovém kopu Pidra hlavičkoval stoper Černín do břevna.

Soupeř odpověděl střelou mimo. Pokusu z hranice šestnáctky předcházela zbytečná ztráta záložníka Janetzkého ve středu hřiště.

Zlín zareagoval průnikem Natchkebii. Gruzínský křídelník se do šance proháčkoval přes čtyři bránící hráče, ve výhodné pozici ale mířil těsně nad.

První poločas ovlivnila situace ze 20. minuty, kdy v hlavičkovém souboji utržil tržnou ránu Pidro a se zraněním v obličeji musel na vyšetření do nemocnice. Do hry šel Čelůstka.

I pro nuceném střídání měli Moravané herně navrch. Dalekonosný pokus Bobčíka skončil nad a mezi tři tyče se nevešla ani rána Natchkebii. Aktivní Gruzínec si po dalším průniku z levé strany navedl balon na střed hřiště, mířil vedle vzdálenější tyče.

Obrovské šance zlínského týmu přišly na konci první půle. A zase u toho byl Natchkebia. Jedna ze zimních posil si zasekla míč, obešla dva protihráče, ale v tutovce pálila jen do bulharského gólmana, který vychytal i do poloprázdné brány dorážejícího Slončíka.

Mladý středopolař pak přízemním centrem našel v šestnáctce soupeře Švacha a ten těsně před přestávkou orazítkoval tyč.

Předposlední tým FORTUNA:LIGY měl navrch i po změně stran. Bobčíkovu ránu z pětadvaceti metrů vytáhl bulharský brankář nad břevno. Po následném rohu a skrumáži se prosadil stoper Simerský, turecký sudí ale gól neuznal kvůli ofsajdu.

Tlak Zlína dál pokračoval. Po přízemním centru Natchkebii se ve vyložené pozici zjevil Bobčík, balon ale vůbec netrefil a tak z jasné šance sešlo.

Na druhé straně zahrozil i soupeř. Bulharský útočník prošel pět několik našich hráčů, dostal se až před Dostála, který ale skvěle zasáhl a mužstvo podržel.

V naší další velké příležitosti se ocitl Slončík, který po vysunutí Nombilem pálil z hranice šestnáctky těsně vedle.

Pak se předvedl i střídající Vukadinović. Jeho zblokovaná střela se odrazila k Nombilovi a ten pálil tvrdě k tyči. Gólman Dobrichu ale skvěle zasáhl.

Ševci zahrozili zase až na konci střetnutí. Po centru Vukadinoviće zakončoval Cedidla v dobré pozici hlavou nad.

Vzápětí se náš obránce ocitl v další slibné příležitosti, po centru Koláře poslal hlavou mimo.

V poslední minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Reiter, výsledek 0:0 se ale nezměnil.

Ševci tak i ve druhém přípravném zápase na herním soustředění hráli bez branek.

V pátek se zlínský tým s Antalyou rozloučí, domů se ale nevrací. Po přistání ve Vídni se přesune do Bratislavy, kde přespí a v sobotu absolvuje v Dunajské Stredě závěrečný přípravný duel. Generálka začíná ve třináct hodin.

Do druhé poloviny sezony vstoupím v neděli 11. února zápasem v Teplicích.