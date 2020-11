„Věřím, že máme natolik kvalitní tým, který má na to, aby dokázal silnému soupeři vzdorovat a popasoval se s ním o body,“ uvedl trenér Zlína Bohumil Páník.

Fastav před reprezentační pauzou vyválčil tři body na hřišti v Českých Budějovicích, na venkovní výhru 2:1 by rád navázal i doma. Proti plzeňské Viktorie, která naposledy přejela Spartu, to však bude mít velmi složité. „Víme, že proti nám bude stát těžký soupeř, během podzimu se posunul výkonnostně o hodně dál" uvědomuje si Páník.

Moravané neporazili Západočechy dlouhých dvanáct let, po návratu do nejvyšší soutěže s nimi urvali pouze dva body. Teď by po jedenácti vzájemných duelech rádi utnuli nepříznivou sérii a silného roka konečně povalili na zem.

„Plzeň je kompaktní tým, málo chybuje. Musíme být trpěliví a hlavně konsolidovaní směrem dozadu,“ nabádá svěřence.

Plzeňští sezonu nerozjeli nijak zvlášť dobře. Postupně vypadli z Ligy mistrů i Evropské ligy, ve druhém kole navíc schytali nepříjemný výprask v Liberci. Od té doby ale neprohráli, v posledním zápase před reprezentační pauzou dokonce přehráli do té doby neporaženou Spartu 3:1. Na vedoucí Slavii tak tým trenéra Adriána Gul'y nyní ztrácí pouze body tři.

„Po výhře nad Spartou, naším konkurentem v boji o titul, máme sebevědomí. Chceme to zopakovat, očekávám tedy vítězství a samozřejmě i dobrý zápas. Chceme podat kvalitní výkon, k tomu musíme dodržet pokyny od trenéra,“ ví útočník Jean-David Beauguel, který ve Zlíně působil.

„Už se těším, až potkám staré známé. Ale na hřišti na to už myslet nebudu, tam vždy makám na sto procent,“ doplňuje francouzský forvard.

Západočeši doposud v každém utkání inkasovali branku. Doma jsou sice stoprocentní, ale venku se jim až tolik nedaří. Také na Letnoé je čeká houževnatý protivník s jasnou organizací hry.

„Zlín má zajímavou výkonnost, sledovali jsme jeho zápasy a čeká nás velká výzva. Věřím ale tomu, že navážeme na naši výkonnost z před reprezentační přestávkou a podáme opět nejen kvalitní individuální výkon, ale i týmový a soudržný jak v ofenzivě, tak v defenzivě,“ prohlásil na klubovém webu plzeňský kouč Adrian Guľa. „Trenér ve Zlíně odvádí velmi kvalitní práci, ale já věřím, že budeme úspěšní,“ přidává.

Slovenský kouč o víkendu naordinoval svěřencům volno.

„Vyšlo nám to jako nejlepší varianta, i vzhledem k tomu, co už mají letos kluci za sebou. A co nás ještě čeká, vždyť budeme hrát pravděpodobně ještě den před Vánoci. Chceme, aby nabrali síly na závěrečnou část podzimu, odpočinuli si,“ vysvětluje Guľa.

Ve středu sledoval některé svěřence v Doosan Areně při utkání Ligy národů. Stoper Brabec v zápase se Slovenskem odvedl výborný výkon, útočník Ondrášek se prosadil i gólově. V závěru se dostal na trávník i Kopic. Nejen na tyto borce bude slovenský kouč na Letné spoléhat.

„Viděli jsme jejich hráče zahrát výborně v národním dresu, pro ně to bude velká vzpruha,“ vnímá Páník.

K dispozici by měl mít téměř kompletní tým. Fit jsou záložníci Conde s Martínezem, po nemoci se vrací Matejov. Mimo jsou stále Vyhnal s Vraštilem a mladík Hellebrand.

„Během reprezentační přestávky jsme hodně trénovali, protože nás do konce roku čeká pořádná porce utkání. Až na drobné šrámy jsme všichni v pořádku, takže do zápasu s Plzní jdeme se vztyčeným hledím,“ dodává Páník.

Nedělní duel začíná na Letné v šestnáct hodin, fanoušci mohou zápas sledovat na O2TV Sport.

FORTUNA:LIGA, 8. kolo -

FC Fastav Zlín (10.) - FC Viktoria Plzeň (3.)

Výkop: neděle v 16.00, stadion Letná

Rozhodčí: Denev - Nádvorník, Hájek (Marek) | VAR: Petřík | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 7-6-13

Poslední zápas: 0:3 (25. Kopic, 36. Beauguel, 89. Havel, 10. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili – Jawo, Poznar, Janetzký Trenér: Páník.

Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Brabec, Limberský – Bucha, Kalvach, Čermák – Ba Loua, Ondrášek, Kopic. Trenér: Guľa.

Tip deníku: 1:1.