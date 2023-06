Zůstávají na Letné! Ševci si pojistili služby tří důležitých hráčů, dlouholetých opor. Novou dvouletou smlouvu podepsali brankář Stanislav Dostál, obránce Dominik Simerský a univerzál Antonín Fantiš. Pokračovat bude i záložník Jakub Janetzký.

Ve Zlíně prodloužili smlouvu brankář Stanislav Dostál, obránce Dominik Simerský, záložník Jakub Janetzký a univerzál Antonín Fantiš. | Foto: FC Zlín

Udržení brankáře Stanislava Dostála, který v lize nechytal za žádný jiný klub a našemu Zlínu zůstává věrný od mládí, bylo pro klub prioritou. Společně s Matejem Rakovanem v posledních sezonách tvoří zkušenou a vyrovnanou dvojici.

„Zlínský fotbal je jako moje druhá rodina. Vážím si toho, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy, celou kariéru jsem strávil ve Zlíně a jsem rád, že zde můžu i nadále pokračovat. Věřím, že dáme dohromady dobrou partu a navážeme na zlepšené výkony z konce jarní části a výsledkově půjdeme nahoru,“ uvedl gólman, který před týdnem oslavil dvaatřicáté narozeniny.

Dostál si premiéru v nejvyšší soutěži odbyl v dubnu 2008. Od té doby v lize nastoupil ke 146 utkáním. Ševcům pomohl k triumfu v MOL Cupu i k historické účasti v Evropské lize. V základní skupině odchytal tři zápasy.

Antonín Fantiš má za sebou angažmá v Příbrami, Jablonci a Ostravě. Do Zlína poprvé přišel v září 2015. S ševci rovněž slavil triumf v českém poháru, zápasy v evropských pohárech si ale neužil, protože zamířil zpět do Příbrami.

Na Letnou se ale v létě 2019 vrátil. Celkem za Zlín odehrál 137 ligových utkání, ve kterých si připsal sedm branek. Další góly může přidat v nadcházejícím ročníku.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy. S rodinnou jsme ve Zlíně moc spokojení, děti tu mají školu a školku, koupili jsme si tady i domeček,“ prozrazuje Fantiš.

S dvouletou přestávkou působí v Baťově města už osm let. S klubem i fanoušky je za tu dobu hodně spjatý.

„Doufám jen, že se nebude opakovat minulá sezona, kdy to bylo na psychiku velmi náročné. To, jak se lidi tady semkli, mě ale utvrdilo v tom, že fotbal Zlíňáci mají rádi. Doufám, že nás budou podporovat v co největším počtu i teď v nové sezoně,“ přeje si nejen Fantiš.

Vysoký stoper Dominik Simerský přišel do Zlína v lednu 2020, doposud odehrál rovných sto zápasů.

Postupně se prosadil do základní sestavy a stal se jednou z opor zadních řad. Klubu pomohl k setrvání v nejvyšší soutěži. Ševci i díky třicetiletému obránci v klíčových záchranářských duelech neinkasovali. Na důraz a vyhrané hlavičky bude nejen trenér Vrba, ale i celý tým spoléhat i v dalších měsících.

„Vážím si toho, že ve Zlíně můžu pokračovat a domluvili jsme se. Věřím, že po minule sezóně, kdy se celý klub semkl, se postupnými krůčky budeme dostávat nahoru,“ prohlásil Simerský.

Pokračovat na Letné bude i Jakub Janetzký. Opavský odchovanec přestoupil do Zlína před třemi lety a celkem ve žlutém dresu nastoupil ve 110 ligových duelech, připsal si osm branek.

Klub si služby bývalého mládežnického reprezentanta pojistil až do roku 2025.

„Moc si toho vážím. Doufám, že navážeme na závěr minulé sezony a budeme pokračovat se stejnými výsledky, půjdeme výsledkově i tabulkou nahoru,“ dodal Janetzký.