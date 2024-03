Středeční dlouhou pohárovou bitvu s Libercem zvládli, po postupu do semifinále MOL Cupu je před nimi další náročný ligový duel. Fotbalisté Zlína v nedělním zápase 23. kola vyzvou doma na Letné pátý Baník Ostrava. Atraktivní souboj moravských rivalů začíná v patnáct hodin.

Stoper Zlína Jakub Kolář (v černém dresu) při souboji s útočníkem Ostravy Filipem Kubalou. | Foto: Deník/Petr Kotala

Zlínský trenér Bronislav Červenka se na další jarní šlágr těší. Vždyť v Ostravě působil jako hráč i asistent trenéra, ve Slezsku má pořád kamarády, bývalé spolupracovníky.

„Zápasy s Baníkem byly vždycky perfektní. Už když jsem hrával, celá severní tribuna patřila hostům. Fanoušci Ostravy neustále fandili, tlačili svůj tým. Kulisa byla pozitivní pro oba mančafty,“ vybavuje si.

„Věřím, že se k nim také tentokrát přidají i naši fanoušci a uvidíme dobrý fotbal ve výborné atmosféře,“ přeje si.

Ševci mají tradičnímu rivalovi co vracet. Na podzim na vítkovickém stadionu prohráli vysoko 1:5. I když pak v Ostravě uspěli v poháru, zopakovat poslední triumf nebude vůbec jednoduché.

„Baník má velmi kvalitní tým, silnou ofenzivu. Vyloženou slabinu nemá. Kádr má široký, sestavu může určit podle situace a potřeby. Musíme se na to dobře připravit, být koncentrovaní, zodpovědní a nedat mu šanci, aby skóroval,“ říká Červenka.

Zlíňané jsou po středečním úspěchu dobře naladění, postup přes Liberec jim zvýšil sebevědomí, dodal elán do dalších střetnutí.

„Převažuje dobrá nálada, ale už se soustředíme na zápas s Baníkem. Postup musíme potvrdit v neděli,“ ví dobře.

I když ševcům náročný zápas na kondici i psychiku sebral spousty sil, Červenka nepochybuje, že hráči budou dobře nachystaní. „O tom, jak to poskládat, jsme přemýšleli už před pohárem. Nechceme narušit herní stránku týmu, ale být znovu konkurenceschopní. Postavíme tu nejvhodnější sestavu na Baník, abychom to zvládli,“ říká.

Kromě dlouhodobých marodů Tkáče a Žáka bude scházet už jenom vyloučený Simerský, další borci jsou připravení a odhodlaní odčinit předcházející nezdar v Plzni.

Baník však rozhodně nebude snadným protivníkem.

Slezané vstoupili do jara ze šestého místa a s cílem uhájit postavení v elitní skupině o titul, zabojovat o evropské poháry.

Hapalův tým sice v zimní přípravě ani jednou neprohrál, vstup do druhé poloviny sezony mu ale výsledkově až tolik nevyšel. Hned na úvod po zimní pauze prohrál v Českých Budějovicích 0:3, pak doma v dohrávce nestačil ani na Plzeň, které smolně podlehl 0:1.

Ostrava si zvedla náladu až v Mladé Boleslavi, kde zvítězila 3:1. Venkovní triumf ale před vlastním publikem zase nepotvrdila, s pražskými Bohemians 1905 jen remizovala 1:1.

Přitom v utkání 22. kola FORTUNA:LIGY hrálo všechno pro Baník. Proti klokanům ovládl první poločas, pak brankář Letáček zlikvidoval Hybšovi pokutový kop a vzápětí byl hostům vyloučen útočník Puškáč. Přesto domácí náskok neudrželi, střídající Huf vyrovnal v závěru po minutě na hřišti.

Slezané doma v nejvyšší soutěži nevyhráli pošesté za sebou, aspoň před vlastními diváky bodovali po sérii čtyř proher. I tak se v tabulce drží nahoře, patří jim pátá pozice.

„Vždycky se to odvíjí od toho, jak vstoupí do zápasu,“ míní Červenka. „Když Baníku vyjde začátek, hraje opravdu velmi dobře, je pro každého nepříjemný. Domácí zápasy sice Baník nezvládá tak, jak by chtěl, i když herně to z jeho strany není úplně špatné. Věřím, že si s tím poradíme a utkání zvládneme,“ pronesl Červenka.

Ostravu v zimě posílili obránce Matúš Rusnák ze Žiliny a útočník Quadri Adediran z Českých Budějovic, na hostování zůstal Brazilec Ewerton.

Naproti tom Filip Kaloč hostuje v německém Kaiserslauternu, Ladislav Almási odešel do Osijeku a Martin Hrubý do Dolného Kubína. Matej Madleňák se vrátil zpět do Ružomberku a Daniel Tetour odešel na konci přestupního období do Liberce.

Proti našemu týmu ale nemůže nastoupit stoper Filip Blažek, který se vykartoval v minulém utkání. Zápas s Bohemkou nedohrál zraněný Brazilec Ewerton.