Ševce hned na úvod drsného jara čeká duel na hřišti poslední Opavy, které na rozdíl od Fastavu po vánočních svátcích přivedla do klubu hned osm nových hráčů a ze špílmachra Zavadila se stal sportovní ředitel!

„My máme buď smůlu, nebo štěstí, že je chytíme hned na začátku. Můžeme využít toho, že nejsou ještě sehraní a nemají takovou sílu. I tak to ale bude boj na život a na smrt,“ očekává zlínský trenér Bohumil Páník.

„Opava je v klinické smrti a snaží se mrtvolu resuscitovat, kdežto my, pokud neuspějeme, tak nám silně fučí do zad a máme zase těžší pozici než předtím,“ uvědomuje si před startem jarní části sezony.

Zatímco zkušený čtyřiašedesátiletý kouč v novém roce pracuje se stejným kádrem, jako měl na podzim, jeho mladší protějšek Radoslav Kováč buduje zcela nové mužstvo.

„Opava k nim teď ale musí nalézt klíč. To je ale její problém, práce pro Radka Kováče, aby se v tom zorientoval,“ zůstává v klidu Páník.

Ševci v přípravě oba duely zvládli, bez problémů porazili Blansko i Líšeň, na Slezany jsou dobře nachystaní.

Sestavu kouč Zlína určí až těsně před zápasem.

„Variant máme víc, takže necháváme to otevřené, ale základ tam samozřejmě je,“ přiznává.

K dispozici určitě nebude zraněný kapitán Jiráček, jehož trápí rameno. Nemocný byl Čanturišvili, Martínez zase uvízl ve Španělsku, kde zpřísnili nařízení kvůli koronaviru. Jinak ale má Páník z čeho vybírat.

Široký kádr má ale k dispozici také Kováč, který v kabině přivítal hned osm nových hráčů. „O sestavě jasno máme. Do tréninku se nám vrátil Didiba. Z nových hráčů se v základu určitě někdo objeví, všichni to ale nebudou,“ přiznává opavský kouč.

Slezané získali ex-Sparťany Kulhánka a Březinu, zlínského odchovance Hellebranda, útočníky Smolu s Čvančarou nebo Kaniu.

„Změn je hodně. Ale věděli jsme jasně, co chceme udělat. Dál počítáme s našimi mladými hráči, které máme pod smlouvou, normálně se s námi připravují a čekají na další šanci, je to směr, kterým chceme jít. Pokud ale chceme pomýšlet na záchranu, museli jsme do toho sáhnout a tým zkvalitnit. Sáhli jsme do toho, ale získali jsme hodně inteligentní kluky, kteří to chápou a půjde to. Myslím si, že během posledních dvanácti dnů jsme udělali kus dobré práce, podařila se v kabině vytvořit výborná parta,“ prohlásil někdejší vynikající záložník a současný sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil.

Slezané se na těžkou záchranářskou šichtu důkladně připravili. Za svým cílem půjdou hned od startu jara. „Víme o čem zápase se Zlínem jen. Bojujeme jak o body, tak o sebevědomí. Na vlastním trávníku jsme již poztráceli dost bodů, je třeba začít pravidelně vyhrávat,“ podotkl Kováč.

„Čas na sehrání nebyl dlouhý, ale kluci mají herní inteligenci a dokázali se na náš herní styl adaptovat. Navíc jsou nažhavení. Nálada v týmu je bojovná. Všichni si dobře uvědomují důležitost zápasu,“ přidává.

Na spodku tabulky se dá čekat velký boj. Vzhledem k tomu, že se nadstavbová část minulé sezony nedohrála a liga má letos rekordních osmnáct účastníků, přímo sestoupí hned tři týmy. A poslední je aktuálně právě Opava, která ztrácí tři body na Příbram, Brno i Mladou Boleslav.

„Dobře si uvědomujeme, že nás čeká těžká práce, ale postavili jsme kvalitní tým. Klukům věřím, těžký úvod může hodně napovědět. Každé utkání bude důležité, musíme udělat všechno pro to, abychom ligu v Opavě udrželi,“ uvedl Zavadil.

Slezané, kteří se v prosinci potýkali s koronavirem, zatím odehráli jenom dvanáct kol. Předvánoční zápasy se Spartou a Bohemians 1905 byly odloženy, tým musel do karantény.

Dohrávka se Slavií v lednu čeká i na Fastav. Ani Páníkův tým po zbytečných ztrátách s Pardubicemi a Teplicemi není úplně v klidu.

„Musíme se dívat sami na sebe, než do nějakých výšin. To už nám dávno uteklo,“ ví dobře zkušený kouč.

„Pokud ale vydržíme a budeme pracovat jako doposud, výsledky přijdou,“ věří Páník.

Jeho tým v jedenácti vzájemných ligových duelech prohrál s Opavou pouze jednou. Poslední střetnutí ševci na Letné ovládli 3:1, stejný výsledek by brali i v sobotu. Povede se jim to?

FORTUNA:LIGA, 15. kolo -

SFC Opava (18) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota ve 14.00, Městský stadion Opava

Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Horák (Dubravský)

Ligová bilance: 3-1-7

Poslední zápas: 1:3 (45. Řezníček – 2. Džafić, 30. Matejov, 63. Poznar, 20. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Opava: Fendrich – Březina, Kulhánek, Žídek – Mondek, Nešický, Hellebrand, Tiéhi, Helešic – Smola, Čvančara. Trenér: Kováč.

Zlín: Dostál – Vraštil, Buchta, Simerský, Procházka – Fantiš, Conde, Hlinka, Dramé – Jawo, Poznar. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 1:1