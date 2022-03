FORTUNA:LIGA, 25. kolo -

FC Hradec Králové (9.) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota v 15.00, Lokotrans aréna

Rozhodčí: Krejsa - Šimáček, Ratajová (Hanousek) | VAR: Štěrba | AVAR: Hrabovský

Ligová bilance: 4-3-4, 14:13

Poslední zápas: 3:2 (55. a 90. Vlkanova, 2. Dvořák - 52. Tkáč, 90.+3. Dramé, 17. října 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Hradec Králové: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Soukeník, Novotný - Kubala, Rybička, Vlkanova. Trenér: Koubek.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Conde – Dramé, Tkáč, Janetzký, Hloušek – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 1:2

„Vnímáme, že jde o další důležitý zápas. Myslím, že jsme na tom velmi dobře kondičně. I hra má svůj slušný obraz, takže teď to musíme prodat i výsledkově. Budeme na kluky kluky tlačit, abychom zase hráli ten náš náročný fotbal, byli nebezpeční a proměnili šance, které si vytvoříme v dalších utkáních proměnili,“ prohlásil trenér fotbalistů Fastavu Zlín Jan Jelínek.

Ševci cítí, že se po dvou ztrátách zase potřebují vzchopit, nakopnout. Problémem je marodka. Mimo hru dál zůstávají Hlinka, Reiter, Čanturišvili a Jawo, nejistý je start Fantiše, naopak Tkáč už by měl nastoupit.

Po posledním zápase s Plzní vypadl vykartovaný středopolař Hrubý. Také Hradci ale bude scházet důležitý záložník.

Nejlepší střelec týmu Jakub Rada si o víkendu rovněž odpykává disciplinární trest, trenér Koubek musí zkušeného fotbalistu nahradit jiným borcem.

Východočeši stejně jako Fastav musí přidat. Na výhru čekají od konce listopadu, kdy zdolali Karvinou 1:0.

V posledních osmi ligových duelech ale brali jenom čtyři body za stejný počet remíz, v tabulce se propadli na devátou příčku a musí se čím dál častěji ohlížet za sebe. „Jsme remízový králové,“ povzdechl si po posledním utkání v Jablonci kouč Hradce Miroslav Koubek. Jeho tým přišel na Střelnici o výhru chvíli před koncem.

Votroky na jaře trápí hlavně defenziva. „Když nedostanete gól, bodujete vždycky, a my máme tým, který je v každém zápase schopný aspoň jednou se trefit. Po remízách naskakují body málo, už by to chtělo výhru,“ uvedl obránce Hradce František Čech, který očekává podobný duel jako ve Zlíně.

„Soupeř má v sestavě zkušené hráče, dobrý přechod do útoku, rychlá křídla. Bude to bojovné,“ tuší.