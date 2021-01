O tu se postaral sám vršovický celek již před vánočními svátky, kdy nejprve v předstihu ohlásil několik nakažených.

Po svazovém verdiktu o odložení utkání ve Zlíně však pražská hygiena nečekaně zjistila, že šlo o chybu laboratoře a veškerá karanténní opatření v klubu po pár dnech zase zrušila.

Byl to další pozoruhodný moment v bláznivé sezoně ovlivněné koronavirem, vždyť sešívaní zbývající dva duely loňského roku normálně sehráli.

„Určitě na to nezapomínáme. Máme na paměti, že to tehdy před Vánoci bylo strašně zvláštní. Celá liga to řešila. Nevím, jestli to bylo v rámci regulí, ale Slavia si to obhájila. My na to ale budeme myslet,“ vzkazuje soupeři útočník Fastavu Tomáš Poznar.

Nejlepší zlínský střelec stejně jako zbytek týmu tehdy cítil křivdu.

„Chtěli jsme hrát, protože Slavia měla za sebou náročný program, mohla být unavená, tím jsme si na ni víc věřili. Teď si to chceme pamatovat a do výkonu přidat nějaké procento navíc,“ hecuje Poznar.

V předminulé sezoně ševci při oslavách výročí sta let klubu doma senzačně zlomili favorita 1:0, podobný úspěch by si rádi zopakovali i teď na prázdné Letné.

„To by bylo fantastické,“ usmívá se v rozhovoru pro klubový web asistent trenéra Fastavu David Hubáček.

„Když odevzdáme maximum, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek. Všichni ale víme, že Slavia se neporáží každý den. Bod bychom brali,“ říká pokorně.

Zlíňané dobře vědí, že je uprostřed týdne čeká náročná šichta.

Spousta běhání, soubojů a dřiny při bránění i napadání.

„Slavia je nejlepší tým v Česku. Je to první tým tabulky, hraje ve velké formě,“ chválí Hubáček nejbližšího soka.

Moravané se na obhájce trofeje důkladně chystají. I když času není moc, slabší místa ve hře Slavie se dají objevit. „Každý mančaft má nějakou slabinu. Je potřeba ji najít a využít,“ říká.

Ševci chtějí proti mistrovi navázat na výkon ze soboty, kdy hlavně v první půli Ostravu herně přehrávali a dostávali se i do šancí.

„Všechno je to jenom o zakončení,“ má jasno někdejší výborný krajní obránce.

„Pokud si nějakou příležitost vytvoříme, musíme být koncentrovaní a proměnit ji, protože můžeme mít jenom jednu nebo dvě,“ ví dobře Páníkův asistent.

Na únavu z náročného programu se nikdo v Baťově městě nevymlouvá. Hráči Fastavu dobře vědí, že jsou teprve na začátku náročného jara.

„Klukům může vyhovovat, že se pořád hraje,“ míní Hubáček.

„Fyzicky by to měli zvládnout. Důležité je připravit se na utkání hlavně v hlavě. Aby pro dobrý výsledek každý z nich udělal maximum,“ přeje si.

Pro Hubáčka je každý zápas proti bývalému klubu svátkem. Menší jubileum ale ve středu oslaví především kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Známého odborníka čeká ve Zlíně stý ligový zápas na pozici hlavního trenéra sešívaných.

Výhrou v Karviné překonal v počtu vítězství na lavičce Slavie legendárního trenéra Františka Cipra, nyní pokoří další metu. „Je to neskutečné číslo, s pohárovými zápasy už to bude zhruba 150 utkání. Nejdůležitější bude vyhrát. Tak doufám, že to vyjde i ve středu,“ přeje si Trpišovský.

Pražané jako jediní v ligové sezoně stále drží neporazitelnost a v nejvyšší soutěži bodovali už 27 utkání po sobě. V případě výhry ve Zlíně by odskočili druhému Jablonci i třetí Spartě na rozdíl devíti bodů.

Na jaře uspěli ve všech třech jarních duelech. Po Olomouci a Karviné si v MOL Cupu poradili také s Duklou. Ve zmiňovaných zápasech zaznamenali deset branek, ale v každém duelu jednou inkasovali.

„Zlín se vrátil k tomu, jaký byl už dřív pod trenérem Páníkem. Myslím si, že dlouhodobě hrají nejlepší fotbal právě pod ním. Dostal je z druhé ligy, pak měli skvělé sezony, zahráli si v Evropské lize. Mají zodpovědný tým v defenzivě, soubojový, tvrdý. Dobře zvládá zápasy proti silnějším soupeřům, na ně je jejich styl velice účinný,“ ví Trpišovský.

Fastav se ale nyní výsledkově trápí. Zlín nevyhrál šest kol po sobě. Slavii porazil jen ve třech z třiceti vzájemných ligových duelů, ale povedlo se mu to ve dvou z posledních pěti.

„Musíme si dát pozor hlavně na herní styl Zlína, který je založený na velké pracovitost v defenzivě. Málokdy se proti nim dostanete do brejkové situace, do kterých oni naopak neúnavně vyrážejí. Znovu uvidíme, jaký bude terén, jaké bude hřiště. Velice dobře umí využít jakékoliv chyby soupeře, jsou silní při standardních situacích v obraně i útoku. Jde o to, aby nás nenachytali a nepotrestali v situacích, ve kterých jsou hodně silní,“ dodává trenér sešívaných.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 12. kola -

FC Fastav Zlín (12.) - SK Slavia Praha (1.)

Výkop: středa v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Franěk - Dresler, Flimmel (Machálek) | VAR: Denev | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 3-4-23

Poslední zápas: 0:1 (74. Masopust, 14. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Vraštil, Buchta, Kolář – Cedidla, Jiráček, Hlinka, Fantiš – Janetzký, Poznar, Jawo. Trenér: Páník.

Slavia: Kolář – Masopust, Kúdela, Hovorka, Bořil – Holeš, Provod – Sima, Traoré, Olayinka – Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Tip Deníku: 0:1