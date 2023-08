Ševci unikli prodloužení, postup v poháru proti Lanžhotu vystřelil Ndiaye

Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec unikli prodloužení, případné ostudě a zvládli to. Ševci ve 2. kole MOL Cupu potvrdili roli velkého favorita, proti Lanžhotu se ale nadřeli. Ambiciózní divizní tým zdolali jen 1:0 a v celostátním poháru podle očekávání postoupili do další fáze. Středeční zápas rozhodl v 86. minutě senegalský útočník Latyr Ndiaye.

Fotbalisté ligového Zlína (žluté dresy) do celostátního poháru vstoupili zápasem v Lanžhotě. | Foto: Deník/Jan Zahnaš