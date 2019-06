Čerstvý ženáč Lukáš Vraštil, který přichází na Letnou z Brna jako náhrada za srbského zadáka Zorana Gajiće, se k týmu připojí až v pátek.

Do té doby by vedení Fastavu chtělo dotáhnout také příchody Davise Ikauniekse a krajního záložníka Jakuba Janetzského z Jablonce. „Oba chceme na přestup,“ řekl v úterý před novináři sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

O lotyšského kanonýra měl zájem už minulý rok, ještě když byl v Jihlavě. „Pokusili jsme se ho získat, ale dal přednost Jablonci. I když toho moc neodehrál, pořád má velký potenciál. Společnými silami se ho pokusíme dostat zpátky tam, kde byl,“ říká Grygera.

Janetzký, který ve středu oslaví dvaadvacáté narozeniny, by měl ve Zlíně nahradit Libora Holíka. O odchovance Slovácka má totiž eminentní zájem kouč Petr Rada a jeho odchod do Jablonce je téměř hotovou věcí.

„Nyní na tom pracujeme. Mělo by se to brzy vyřešit,“ věří Grygera.

Janetzký je bývalý mládežnický reprezentant, na jaře hostoval v Opavě. Právě ve Slezsku s fotbalem začínal a odtud se dostal do nejvyšší soutěže. Na kontě má dvaatřicet ligových startů, ve kterých vstřelil tři góly a připsal si dvě asistence.

Jména případných posil zatím vedení Fastavu tají. „Bavili jsme se asi o sedmi jménech. Chceme hlavně hráče, kteří jsou ambiciózní, ve zdravém věku, dají a chtějí něco dokázat,“ prohlásil nový kouč Fastavu Josef Csaplár, který počítá také s útočníkem Tomášem Poznarem.

O třicetiletého forvarda má zájem také Grygera, hráč ale po skončení smlouvy v Plzni nyní řeší svoji budoucnost. Komplikací je Poznarovo zranění.

„Samozřejmě to nyní není ideální. Mám problémy s břišním úponem. Každopádně bych chtěl mít do dvou týdnů o svém novém angažmá jasno. Situace je aktuálně taková, v buď zůstanu ve Zlíně, nebo zamířil do zahraničí,“ vysvětluje Poznar.

Vedení Fastavu věří, že klíčového hroťáka udrží.