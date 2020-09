Trenér Páník vsadil na osvědčenou sestavu a od první minuty postavil stejné hráče jako před týdnem s Brnem.

Sparta vsadila i na Filipa Součka a Ladislava Krejčího starší. Jeho mladší jmenovec naopak stejně jako Kozák v nominaci chyběl. Oba totiž byli v týdnu pozitivně testovaní na covid-19. Na marodce jsou Vindheim a Štetina.

Ševci zaskočili favorita sebevědomým a odvážným výkonem, v 19. minutě šli do vedení. Křídelník Dramé se na pravé straně zbavil Čelůstky a povedenou ranou na zadní tyč poslal hosty do vedení.

To ovšem zdaleka nebyla ojedinělá šance Fastavu. Zlíňané zahrozili už předtím. Nejdříve hlavičkoval volný Fantiš, následně byl blízko gólu dorážející Poznar.

Sparťané v první půli měli velké problémy s centrovanými míči. Ránu Jawa zblokoval jeden z domácích zadáků na roh, také další pokusy odvrátili zaskočení Pražané.

Favorit si v prvním poločase rovněž vypracoval několik slušných šancí, žádná z nich ale neskončila gólem. Ránu kapitána Dočkala vyrazil brankář Dostál, dorážka Čelůstka byla nepřesná

Nejblíže byla Sparta vyrovnání po chybě Čanturišviliho ve 32. minutě. Krejčí po zaváhání gruzínského hráče přihrál Julišovi, jenž ve vyložené šanci selhal.

Zlíňané mohli své vedení hned po přestávce pojistit, ale Poznar z dálky střílel pouze do Heči. Rozjeté hosty zastavilo přísné vyloučení Jawa po druhé žluté kartě ve 48 minutě. Ševci šli do deseti, navíc brzy inkasovali. Dočkalův načechraný centr usměrnil do vlastní sítě Procházka.

Sparta rychle mohla výsledek otočit, ale Hanouska vychytal Dostál, který hosty podržel i při střele Dočkala.

Zlín se ve zbytku utkání bránil přesile, v závěru přečkal velké šance soupeře. Juliš nejprve pálil pouze do břevna, pak hlavičku stejného hráče zneškodnil Dostál.

Spartu vysvobodil až rozhodčí Rejžek, který po zhlédnutí videa nařídil proti hostům pokutový kop. Dočkal sice proti Dostálovi neuspěl, ale střílenou přihrávku Trávníka si nešťastně srazil do vlastní branky kapitán Jiráček. Fastav pak v nastaveném čase dorazil Juliš.

Ševci se pokusí porážku odčinit doma proti Olomouci.

FORTUNA:LIGA, 7. kolo

AC Sparta Praha – FC Fastav Zlín 3:1 (0:1)

Branky: 50. Procházka vlastní, 88. Jiráček vlastní, 90.+4. Lukáš Juliš - 19. Youba Dramé

Rozhodčí: Rejžek – Hrabovský, Kříž (Denev) VAR: Machálek. AVAR: Nádvorník.

Žluté karty: Lischka, Souček - Jawo, Poznar, Procházka trenér Páník

Červená karta: 48. Jawo (Zlín)

Držení míče: 75 % : 25 %. Střely na branku: 10:2. Střely mimo: 6:1. Rohy: 6:5. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 9:13.

Sparta: Heča – Plechatý (60. Moberg Karlsson), Čelůstka, Lischka - Krejčí, Souček (75. Trávník), Sáček, Dočkal (90.+4. Fortelný), Hanousek (75. Minčev) - Juliš, Hložek. Trenér: Kotal.

Zlín: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Jawo, Poznar, Dramé. Trenér: Páník.