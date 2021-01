Hodinu se pouze zastřelovali, pak spustili gólovou smršť a během třinácti minut první letošní přípravný zápas definitivně rozhodli. Fotbalisté Zlína si po zpackaném podzimním ligovém finiši zase zvedli náladu i sebevědomí, v úvodním duelu zkrácené zimní přípravy si na Vršavě poradili s Blanskem, snaživého druholigového protivníka brankami Toutoua, Fantiše, Dramého a Hrdličky vyřídili 4:1. Za hosty porážku mírnil bývalý forvard Fastavu Harba.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) v prvním letošním zimním přípravném zápase přehráli druholigové Blansko 4:1. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Bylo to první utkání po čtrnácti dnech. Na umělé trávě jsme si chtěli vyzkoušet nějakou variabilitu v rozestavení i ve složení mužstva. Zápas splnil účel, kondičně to bylo docela náročné utkání. Blansko hlavně v prvním poločase poctivě běhalo a bylo velmi nepříjemným soupeřem. My jsme bohužel hned v úvodu nedali asi tři vyložené šance, což ovlivnilo zbytek první půle. Místo toho, abychom vedli, soupeř se dostal více do hry, ale s celkovým hodnocením panuje jistá spokojenost,“ zhodnotil středeční duel asistent zlínského trenéra Jan Somberg.