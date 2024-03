Z ligového kolotoče na chvíli vyskočili, přišel čas na přípravu, regeneraci. FORTUNA:LIGA má nyní reprezentační přestávku, kterou fotbalisté Zlína vyplní nejen tréninkem, doléčením bolístek a šrámů, ale také přípravným zápasem s druholigovým Prostějovem.

Kapitán fotbalistů Zlína Lukáš Bartošák. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Mně přestávka vyhovuje,“ přiznává trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

„Máme za sebou obrovsky náročný program. V měsíci a půl byly dva anglické týdny. Kluci toho chvílemi měli plné zuby. Někteří hráči potřebují dotrénovat, protože vynechali první tři týdny zimní přípravy a teď na nich vidím, že kondice, svěžest ani aktivita u nich není podle našich představ,“ přidává.

Zlínští trenéři mužstvo v pauze rozdělí na menší skupinky. Každá z nich bude mít jiný program, rozdílné povinnosti

„Zvlášť budou ti, co odtrénovali všechno a odehráli toho hodně, zbytek bude mít jiný tréninkový plán. Chceme se na zbytek sezony připravit co nejlépe,“ prohlásil Červenka.

Ševcům období bez ligového zápasu zpestří přípravný duel s druholigovým Prostějovem.

Souboj s Hanáky, kteří ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE klesli po víkendu na poslední místo, je na programu ve čtvrtek 21. března v 10.30. Hrát se bude ve Spytihněvi. „Jsem rád, že nám vyšli vstříc a připravili nám hřiště,“ děkuje Červenka zástupcům Slovácké Sparty.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Chybět jistě bude Tom Slončík, který si užívá premiérový sraz fotbalové reprezentace do 21 let. Lvíčata se vracejí do zápasové akce po čtyřech měsících. Ve čtvrtek je čeká přípravné utkání v Pardubicích se Severním Irskem, o pět dní později budou v Hradci Králové ve čtvrtém zápase kvalifikace o postup na mistrovství Evropy proti Islandu usilovat o první vítězství ve skupině. Útočník Tomáš Schánělec je mezi náhradníky.

Záložník Alexander Bužek byl povolán do reprezentačního výběru do 20 let, který má před sebou atraktivní dvojzápas proti Portugalsku a Anglii.

Poslední ligové duely vynechali i Pablo González a Zviad Natchkebiu. Zatímco španělského středopolaře sužují již delší dobu svalové problémy, Gruzínec si odletěl do vlasti vyřídit potřebná víza.

„Zviad měl drobné zraněný, nemohl trénovat naplno, takže jsme ho poslali domů, aby si dal do pořádku papíry. Na další zápas proti Mladé Boleslavi už bude připravený,“ nepochybuje Červenka.

Pizza v hledišti, Didiba s berlemi. Byli jste na Bohemce? Najděte se na fotkách

Fit by mohl být také González. „Věřím, že se z toho brzy vylíže. Není to nic vážného, ale pořád se to prodlužuje. Chodí na procedury, dostává injekce,“ hlásí.

Pomalu se vracejí dlouhodobí marodi Tkáč s Žákem. „Filda už trénuje s kondičním trenérem. Čekáme až ho pustí do plného tréninku,“ říká Červenka.

To stejné prý platí i pro Tkáče, který by se mohl v reprezentační pauze nebo krátce po ní připojit k mužstvu. „Pro oba kluky by to bylo obrovské povzbuzení, protože pauza byla dlouhá. Snad s námi budou až do konce sezony,“ přeje si Červenka.