Čeká je další těžká šichta proti soupeři ze Slezska. Zlínští fotbalisté se po Opavě utkají s Baníkem Ostrava, proti tradičnímu rivalovi chtějí vydolovat víc než bezbrankovou remízu, kterou uhráli při jarní brzké premiéře.

Zlínští fotbalisté (ve žlutém) Ilustrační foto | Foto: FC Fastav Zlín

„Potřebujeme zvítězit, abychom se udrželi v té střední části. My ani Baník teď moc nedáváme góly, takže o to víc se budeme snažit, abychom nějaké dali. Určitě to má pro mě trochu jiný nádech, ale je to zápas o tři body. Nějaké emoce jsou stranou," říká zlínský trenér Bohumil Páník.