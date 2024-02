Ševci vládnou kraji! Fotbalisté Zlína ovládli nedělní derby se sousedním Slováckem, rivala z Uherského Hradiště po obratu ve druhé půli přetlačili 2:1 a v tabulce FORTUNA:LIGY se posunuli na čtrnácté místo. Tři body domácímu týmu brankami zařídili Tom Slončík a Vukadin Vukadinović, za hosty hned ve 4. minutě otevřel skóre Pavel Juroška.

Nástup fotbalistů Zlína a Slovácka před derby | Video: Libor Kopl

Zápas 21. kola poznamenalo vyloučení kapitána Slovácka Daníčka ve 35. minutě. Zkušený stoper při standardní situaci zbytečně udeřil domácího stopera Didibu a po zásahu VAR obdržel červenou kartu.

Zlín dlouhou přesilovku využil, trvalou převahu zužitkoval dvěma góly, soupeře porazil po třech duelech. Slovácko padlo na jaře i podruhé, dál ale drží čtvrté místo.

Domácí trenér Červenka po středeční remíze se Slavií vyměnil útočníka, místo střelce Ikugara dostal přednost Schánělec. Po karetním trestu byl poprvé v nominaci Natchkebia, zimní posila z Gruzie usedla na lavičku. Mimo hru zůstává Fantiš.

Hostům z Uherského Hradiště scházel nemocný kapitán Kadlec, jen mezi náhradníky zůstal rekordman Petržela. Od první minuty hráli Blahůt s Doskim.

Nedělní derby mělo slavnostní začátek. Generální manažer FC Zlín Zdeněk Grygera společně s ředitelem klubu Leošem Gojšem a zástupci staré gardy ševců popřáli k významnému jubileu bývalému trenérovi a funkcionáři Jiřímu Bartlovi (60) a Miroslavu Poláškovi (80).

Začátek utkání byl velmi svižný. Jako první zahrozili ševci. Hned ve 3. minutě se do míče opřel zlínský záložník Slončík, z dálky mířil těsně nad.

Do vedení šel ale o chvíli později soupeř. Odkop brankáře Heči hlavou prodloužil útočník Cicilia, Juroška pláchl obraně a míč podél vyběhnutého Dostála uklidil přesně k tyči.

Ševci museli otevřít hru, více útočit. Ve zbytku první půle byli častěji u míče, aktivnější než rival, ale k pořádnému zakončení se nedostali.

Průnikem zahrozil Vukadinović, kapitán Bartošák ale ve výhodné pozici nedokázal vystřelit. Pak pálil Slončík, obránce Slovácka ovšem jeho střelu zastavil, Janetzkého zakončení skončilo mimo.

Důležitý moment přišel po půlhodině hry. Hostující kapitán Daníček při útočné standardní situaci zbytečně udeřil do žeber zlínského stopera Didibu, sudí Hocek situaci přezkoumal na videu a oporu Slovácka ve 36. minutě po zhlédnutí záznamu vyloučil.

Ševci soupeře v početní výhodě přehrávali, tlačili se dopředu, ale do přestávky se střelecky neprosadili. Hosté z Uherského Hradiště byli i po změně stran kompaktní, dobře bránili.

Trenér Červenka ve druhé půli oživil hru střídáním, na trávník poslal posily Ikugara s Natchkebiou. Byl to právě gruzínský křídelník, který se po centru Vukadinoviće dostal do zakončení, pálil jen do boční sítě.

V 70. minutě se k hlavičce dostal Ikugar. Po centru Didiby a přiťuknutí Černína mířil v záklonu nad.

Vyrovnání přišlo až po následující akci. Po nákopu stopera Koláře urostlý Černín v šestnáctce soupeře sklepl hlavou míč na Slončíka a domácí záložník propálil Heču.

Ševci ve druhé půli zjednodušili hru, protivníka dostali pod tlak dlouhými nákopy na Černína a Ikugara.

Obrat Zlíňané završili po pohledné kombinační akci středem hřiště. Bužek vyvezl míč, ideální přihrávkou vyslal do šance Vukadinoviće, jenž přesprintoval Kalabišku, postupoval sám na Heču, kterého propálil ranou z boku.

Vedení 2:1 již udrželi a společně s fanoušky jsme slavili skalp rivala.

Oba týmy čeká za týden další těžký protivník. Zlín jede do Plzně, Slovácko vyzve doma vedoucí Spartu.