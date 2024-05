Po třech týdnech se vrací domů. Fotbalisté Zlína se poprvé v nadstavbové části FORTUNA:LIGY představí vlastním fanouškům. Ve čtvrtek na Letné vyzvou ve 3. kole skupiny o záchranu České Budějovice. Na čtrnácté Dynamo ztrácí jediný bod, takže v případě výhry se dostanou v tabulce před něj.

Fotbalisté Zlína a Ostravy nastupují k utkání | Video: Libor Kopl

„Je to naše motivace i cíl. Musíme jít za tím, abychom zvítězili,“ říká asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Ševci v nedělním duelu v Karviné díky trefě Lukáše Bartošáka z nastaveného času vydřeli cenný bod, na remízu 2:2 chtějí navázat i v domácím prostředí.

„Snad se to tím gólem zlomí a kluky to ještě více nabudí, aby za body a výhrami teď šli ještě víc,“ přeje si Motal.

„Doufám, že k tomu přístupu přidáme více taktiky, kluci budou dodržovat pokyny. V minulém zápase jsme trošku vypínali, což bylo i vinou přemíry snahy a důležitostí utkání,“ myslí si.

Na Letné by ševcům měli pomoct příznivci. S fanoušky v zádech jsou daleko silnější, než venku. „Ale hrát dvakrát za sebou před vlastním publikem je ošidné. Málokomu se podaří oba zápasy vyhrát. My však chceme získat všech šest bodů,“ prohlásil Červenkův asistent.

„Věřím, že přijde plný stadion, snad nás lidé podpoří, poženou nás a pomohou nám,“ přeje si nejen Motal.

Zlínští trenéři mají k dispozici kompletní tým. Jelikož jsou někteří hráči více potlučení a mají šrámy, kladou na Letné největší důraz nejen na důkladnou přípravu, ale i regeneraci a odpočinek.

Výhoda je, že ševcům v anglickém týdnu odpadá náročné cestování, ven z Baťova města nemusí.

Naopak ve čtvrtek dorazí na Moravu České Budějovice, které po loňském úspěchu v podobě postupu do prostřední skupiny letos bojují stejně jako Zlín pouze o záchranu FORTUNA:LIGY.

Jihočeši byli po základní části nejhorším mančaftem, do nadstavbové části šli z posledního místa a s jednobodovou ztrátou na ševce a Karvinou.

Dynamo o víkendu nenavázalo na úvodní triumf 2:1 s Bohemians 1905, když v Pardubicích ztratilo dobře rozehraný duel a venku padlo 2:3.

Českobudějovičtí venku nezvítězili ani v šestnáctém duelu v sezoně, v lize nebodovali po pěti utkáních, jednoduchým protivníkem ale nebudou.

„Budějovice jsou hernější mužstvo než Karviné, do ofenzivy víc silnější než do defenzivy. Může to být víc fotbal než v neděli, v této fázi sezony je to však pokaždé boj,“ ví dobře Motal.

Rozhodovat budou zase maličkosti. Uspěje ten, kdo udělá méně chyb a vstřelí více branek. „Je to jednoduché,“ usmívá se Motal.

„Přístup musí být stejný, přidat musíme víc fotbalovosti,“ doplňuje s vážnou tváří.

Nejlepším střelcem týmu trenérů Jiřího Lercha a Kladrubského je Jan Suchan, který prožívá skvělou sezonu, když z pozice záložníka zaznamenal sedm branek. Zdeněk Ondrášek se trefil pětkrát, nigerijský záložník Wale Musa Alli skóroval čtyřikrát, má však nejvíce asistencí.

Zajímavostí je, že se při ligovém utkání zase potkají otec se synem. Jedním z asistentů trenéra Bronislava Červenka je totiž Aleš Hellebrand, dres Dynama nosí jeho syn Patrik, který je zlínským odchovancem.

„Nějaké téma to je, ale pro nás je to hráč soupeře, kterého chceme porazit. Určitě se na něj extra neupínáme,“ tvrdí Motal.

Důležitý nejen rodinný souboj začíná na Letné v sedmnáct hodin. Vstupné je padesát korun.