Boj o záchranu FORTUNA:LIGY nabírá na obrátkách, s nadstavbovou částí dostává ještě větší grády. Fotbalisté Zlína opět po roce čeká pět klíčových bitev o udržení v nejvyšší soutěži. Vedení klubu žádá fanoušky o podporu, příznivce potřebuje mít na stadionu. I proto na sobotní utkání do Pardubic stejně jako v loňském roce vypravuje speciální vlak.

Fotbalový Zlín pořádá výjezd vlakem do Pardubic. Vstupenky zaplatí fanouškům hráči. | Foto: FC Zlín

Do třech vagónů se vměstná až 250 příznivců, kteří budou mít vstupenku na utkání zdarma. Platí je hráči společně s realizačním týmem jako revanš za zpackaný duel s Karvinou.

„Chceme, aby naši fanoušci byli v důležitých momentech s námi. Jejich podpora je pro nás klíčová, a proto jsme se rozhodli usnadnit jim cestu nejen na tento důležitý zápas, ale i na ostatní venkovní utkání. Vlaková doprava zajištěná klubem a vstupenka zdarma od kabiny týmu představuje skvělou příležitost pro zlínskou fotbalovou komunitu spojit se, posílit pouto mezi týmem a fanoušky a přinést dodatečnou energii do boje o záchranu v lize,“ prohlásila mluvčí FC Zlín Zuzana Molková.

Slovácký expres odjíždí z Otrokovic v sobotu v 11:56, zpátky na Moravu se vrací po osmnácté hodině. Zlínští fanoušci budou mít k dispozici tři vagóny, registrovat se nemusí. Přistoupit dokonce mohou cestou do Pardubic na kterékoliv zastávce.

„Je to vstřícný krok vůči fanouškům, kteří celou sezonu stojí při nás. Vím, že je to daleko, výlet na celou sobotu, každý má nějaký svůj program, ale budu moc rád, když za námi přijedou a podpoří nás,“ přeje si kouč Zlína Bronislav Červenka.

Hokejoví Berani si žluté peklo užili nejen při finále Chance ligy se sousedním Vsetínem, fotbalisté by rádi prožili něco podobného.

„Kluci potřebují cítit podporu, pak to budou mít jednodušší,“ míní Červenka.

Odměnou pro fanoušky má být nejen výjezd zdarma, ale především daleko lepší výkon i výsledek než naposledy doma s Karvinou.

„Tam to nebylo dobré,“ ví dobře. „Všichni na sebe musí být přísnější a podávat lepší výkony. Každý z nás k tomu musí přistoupit velmi zodpovědně, odevzdat se týmu. Nejde nikam ustupovat,“ ví dobře Červenka.

I když ve FORTUNA:LIZE jde do tuhého a začíná nová část, zlínský kouč nadstavbu s hokejovým play-of nechce.

„V hokeji hrajete furt se stejným soupeřem, nás čeká pět různých týmů. Samozřejmě každý zápas i získaný bod pro nás bude strašně důležitý. Musíme to zvládnout a posunout se nahoru,“ burcuje.

Juniorka Zlína otočila duel se Startem, v závěru z penalty rozhodl Kulíšek

Před rokem se ševci právě na hřišti Pardubic výhrou 2:1 a gólem Fantiše po chybě brankáře Nity odrazili k záchraně, teď by na loňský úspěch rádi navázali. V CFIG Aréně uspěli i v listopadu, dočkají se i do třetice?

„To, že jsme tam dvakrát vyhráli a doma remizovali, nic neznamená,“ říká Červenka. „Pardubice vědí, co od nás čekat, my zase od nich. Bude to o detailech. Každý zápas bude psychicky i fyzicky náročný. Uspěje ten, kdo to bude mít v hlavě lépe srovnané a kdo tomu dá víc,“ myslí si.

„Abychom tom zvládli, musíme jít za výsledkem nekompromisně a důsledně. Soupeři jsou na nás taky nachystaní,“ ví dobře.

Že ševci začínají nadstavbu venku a doma se představí jenom dvakrát, až tolik neřeší. „Taková je realita. My jsme si pokazili poslední zápas a teď musíme odčinit zaváhání s Karvinou. Ne všechny předcházející domácí zápasy jsme zvládli, to samé venku,“ připomíná.

Pozitivní je zdravotní stav mančaftu. Trenér Červenka má k dispozici kompletní tým. „Všichni jsou připravení,“ hlásí.

Takže vzhůru do Pardubic, vzhůru do boje!