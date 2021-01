„Zatím to neřešíme,“ tvrdí zkušený kouč. „Přestupní termín je delší, ještě se může něco stát, vyskytnout. My chceme hlavně vycházet z vlastních zdrojů. Některé hráče přemístit, mužstvo trošku přeskládat,“ pokračuje.

Čtyřiašedesátiletý odborník se chce nejdříve podívat na to, v jakém stavu se fotbalisté vrátili po vánočních svátcích.

Na úvodním tréninku postrádal hned tři opory. „Hlinkovi trhali osmičky, Jiráček má zdravotní problémy, Matejovi schází tři dny, aby se zapojil do plnohodnotného tréninku,“ hlásí.

Na marodce zůstává mladík Hellebrand. „Dostává se teprve do běžecké zátěže. Uvidíme, zda se vůbec na jaře potká s balonem,“ říká.

Jinak je v Baťově městě klid.

Žádná nová tvář se na Letné neobjevila. Ve Zlíně sází na stejný kolektiv jako na podzim.

Trenér Fastavu si do prvního mužstva nevytáhl ani žádné talentované mladíky z Vršavy. „Kluci z juniorky ani dorostu vůbec netrénují, nemohou. Dlouho nehráli ani mistrovské utkání, takže je to těžké,“ posteskl si Páník.

Přitom právě v soutěžních duelech potřebuje talentované hráče vidět. „Rychlík jede a těžko se do něj nastupuje,“ připomíná. „Až se situace vrátí do normálu, můžeme si hráče pozvat a vyzkoušet. Takto bychom jim jenom uškodili. Vedle našich kluků by vypadali špatně. Navíc může přijít zraněný,“ nechce riskovat.

Kádr jedenáctého týmu FORTUNA:LIGY tak zůstává stejný. Vedení moravského klubu nechce ani žádné hráče pouštět na hostování. „Nikdo by neměl odcházet. Máme před sebou čtyřiadvacet zápasů, což je velká nálož na mužstvo. Budu všechny potřebovat, protože nás čekají vložená kola, dohrávka,“ ví dobře.

Před startem jara chce kouč Fastavu zatížit všechny hráče stejně. Čas na experimenty totiž nemá.

„Klasická příprava je něco jiného,“ má jasno. „Naskočili jsme zpátky na koleje a nyní potřebujeme vlak znovu rozjet. Toto je jenom zastávka v mezistanici, kde se mužstvo občerstvilo,“ přidává s úsměvem.

Ví, že zlínský tým potřebuje především nachystat po psychické stránce.

Konec loňského roku ševcům totiž výsledkově nevyšel, po zbytečných ztrátách vstoupí do druhé poloviny sezony až z jedenácté pozice. „Poslední dvě utkání jsme hráli dobře, ale paradoxně jsme z nich vydolovali jenom jeden bod. Musíme si to vyhodnotit. Říct si, co bylo dobré a co špatné,“ pravil. „Třeba statistiky jsme měli lepší než Teplice, ale body nemáme. Musíme se zaměřit na to, abychom byli více efektivní nebo dostávali méně branek. Musíme se z toho dostat a poučit,“ ví dobře.

Ševci si ve volnu plnili individuální plány.

Jeden běžecký trénink absolvovali den před Silvestrem, další dvě jednotky zvládli na začátku nového roku.

„Kluci jsou rozdýchaní. Nyní musí hlavně získat kontrolu nad míčem. První týden toho bude trošku víc, ale taky odehrajeme dvě utkání, aby se dostali zpět do zápasového rytmu,“ říká.

V pondělí začali ševci v posilovně, z Letné se pak přesunuli na Vršavu, kde absolvovali klasický trénink. „Na hřišti budeme teď každý den,“ tvrdí Páník.

Zatímco Slovácko už v neděli odcestovalo na soustředění do Chorvatska a v zahraničí se připravují i další ligové týmy, ševci zůstali doma.

„Ta možnost tu byla. Zvažovali jsme, že bychom stejně jako vždycky odletěli do Turecka za vynikajícími podmínkami. Ale v současné době mi to přišlo jako přepych, když přeletem tam a zpátky ztratíte dva a půl dne. To radši věnuji tréninku nebo dám hráčům jeden den volna. Nechceme zvyšovat riziko nákazy někde na letištích,“ dodává Páník.