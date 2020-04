Staronová trenérská dvojice Fastavu Bohumil Páník – Jan Somberg svým svěřencům na úvod naordinovala cvičení s míčem i posilování.

Ševci toho po dlouhé pauze, kterou způsobila pandemie nového typu koronaviru, měli dost.

„I když se kluci pět týdnů udržovali v kondici, hned v prvním tréninku byli zahlcení. Bylo to dáno změnou směrů i prací s míčem. Přestože jsme dělali spíše lehké věci, bylo na nich vidět, že je to pro ně složité nějakým způsobem vstřebat,“ uvedl na klubovém webu asistent zlínského kouče Jan Somberg.

Trenéři Fastavu mužstvo rozdělili do tří skupin. Část týmu včetně brankářů, na které bedlivě dohlíželi Páník s kondičním trenérem Molkem, byla na Letné.

Druhá parta se připravovala na Vršavě, kde trénink vedl asistent Somberg s fyzioterapeutkou David, a zbytek mančaftu trénoval pod dozorem dalšího asistenta Hubáčka a kustoda Hučka na Mladcové.

„Každý máme jinou tréninkovou metodu a dané skupiny si mezi sebou průběžně protočíme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a podle toho se rozhodneme, jak budeme směřovat dál,“ říká Somberg.

Členové realizačního týmu Fastavu měli k dispozici téměř kompletní tým. Na marodce je pouze mládežnický reprezentant Hellebrand, který si při běhán zlomil zánártní kůstku a má po operaci.

Týmy první a druhé ligy přerušily společný trénink v polovině března, kdy vláda kvůli nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav.

Hráči se od té doby připravovali individuálně doma. S dnešním uvolněním některých opatření proti pandemii se profesionální sportovci mohli vrátit do společného tréninku, a to v improvizovaném režimu po skupinách.

„Člověk z toho, co se děje, má respekt. Přece jenom jde o zdraví nás všech, takže je potřeba se podřídit omezení, které máme nařízené,“ prohlásil Somberg, který samozřejmě nikdy předtím nic podobného nezažil.

„Nepamatuji se, že by se někdy v minulosti přestal hrát fotbal. Je to nejen pro mě, ale i pro všechny obrovská novinka,“ připomíná.

Zároveň si přeje, aby se sezona dohrála. Momentálně si ale nedokáže představit, jakým způsobem to půjde. „V případě, že by se totiž nakazil jediný člověk, tak by následovala karanténa a pak nevím, co by bylo dál,“ přemítá.

„Těch otazníků je tam tolik, že si to až tak úplně dobře nedokážu představit v praxi,“ dodává.