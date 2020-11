Oba týmy mají co napracovat. Jihočeši zatím nevyhráli, v domácím prostředí dokonce vůbec neskórovali a s pouhými třemi body se krčí na šestnácté příčce. Fastav je na tom o něco lépe, po třech porážkách v řadě se však potřebuje znovu nastartovat.

„Ať už hráči, tak i my v realizačním týmu, se na ostrý start moc těšíme. Určitě tam budou nedostatky, ale během zápasu se hráči budou dostávat do tempa a výkon půjde nahoru. Čeká nás soupeř, který má vysokou úroveň, je konsolidovaný a má doplněný kádr. Bude záležet na tom, kolik hráčů bude mít trenér k dispozici. Pokud budou v plném složení, tak je to určitě tým, který hraje nepříjemným pojetím hry a má vysokou úroveň jak v brance, tak v útočné fázi,“ říká trenér Fastavu Bohumil Páník.

Ševci se v dlouhé pauze kromě práce s míčem a nabírání objemu věnovali hlavně taktickým věcem.

„Soustředili jsme se na to, abychom se vrátili zpět do zónového obrany ve čtyřech lidech, takže nyní kombinujeme trojku a čtverku. Skládáme různě mančafty proti sobě, aby hráči dokázali reagovat na různé rozestavení,“ uvedl Páník.

S přístupem svěřenců byl spokojený, u některých si všiml výkonnostního progresu, chválil jejich formu. „Věřím, že pokud začneme brzy hrát, předvedou ji i v mistrovském utkání na hřišti,“ přeje si.

Pokud Moravané projdou povinnými testy na covid-19, odcestují na jih Čech kompletní. Fotbalisty Fastavu trápí jen drobné šrámy. „Všichni jsou zdraví,“ těší Páníka.

Otázka je, co s mužstvem udělá dlouhá pauza. České Budějovice poslední zápas v Mladé Boleslavi sehrály více než před měsícem. Poslední domácí duel dokonce absolvovali už v polovině září. Stejně na tom je i protivník.

„Samozřejmě jsme celou situaci sledovali všichni v kabině. Těším se na to moc. I když se bude hrát bez diváků, bude to mít náboj. Máme co dohánět a napravovat,“ ví dobře zkušený obránce Dynama Jiří Kladrubský.

Blížící se restart soutěže se promítl i do tréninků.

„Těšíme se, už nám to samozřejmě chybělo. Sice to nebyla tak dlouhá pauza jako na jaře, ale i tak jsme čekali několik týdnů. Máme velkou chuť a motivaci, bylo to znát i na posledních trénincích," řekl domácí útočník Pavel Šulc.

První liga dosud odehrála nekompletních šest kol a poté byla kvůli zhoršené koronavirové situaci v Česku jako jedna z mála na světě zastavena. V pondělí vláda oznámila, že povolí restart profesionálních sportovních soutěží. Pokračovat budou za přísných hygienických podmínek včetně testování na covid-19 před každým zápasem, na které už byli prvoligoví fotbalisté zvyklí.

FORTUNA:LIGA, 7. kolo -

SK České Budějovice (16.) – FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota v 16.00, Střelecký ostrov

Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Melichar (Černý)

Ligová bilance: 9-5-6

Poslední zápas: 3:2 (52. Simerský, 68. Džafić – 11. a 67. Mršič, 45. Havel z penalty, 23. února 2020)

Pravděpodobné sestavy: České Budějovice: Drobný – Čolić, Talovierov, Havel, Novák – Brandner, Čavoš, Javorek, Havelka, Mršić – van Buren.

Zlín: Dostál – Matejov, Simerský, Buchta, Procházka – Dramé, Conde, Jiráček, Čanturišvili – Jawo, Poznar.

Tip deníku: 1:2.