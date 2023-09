Připomněli si dětství, alespoň na chvíli se vrátili do známého prostředí, zpátky do lavic. Fotbalisté prvoligového Zlína ve sportovních třídách ZŠ Komenského ve Zlíně odstartovali nový školní rok. Mezi děti zavítali David Tkáč, Jakub Kolář a Tomáš Čelůstka.

Ševci si pondělní návštěvu náramně užili. Hlavně pro Tkáče a Koláře byl návrat do základní školy, kterou v minulosti navštěvovali, příjemným zpestřením sezony.

„Na 5. ZŠ vzpomínám velmi rád. Je to fotbalová škola, takže se tady hodně sportovalo, což mě vyhovovalo. Taky se méně učilo, měli jsme i nějaké úlevy, to jsem na tom miloval," vzpomíná se smíchem český reprezentant do jednadvaceti let, který před pondělním srazem stihl pozdravit i bývalé učitele.

První školní den ale vůbec v oblibě. „Když jsem viděl ty obličeje, tak nebyly moc nadšené, možná prvňáčci a druháčci jo, ale ostatní, hlavně druhý stupeň, těm se tady moc nechce a já jsem to měl stejně,“ líčí s úsměvem. „Vždy jsme to však nějak překousli, byla tady sranda, dobrá parta," přidává tvořivý záložník.

Tkáč patřil spíše mezi tiché a nekonfliktní studenty. „Seděl jsem v zadní lavici, takže nikdo o mě nevěděl. Moc jsem toho neudělal, ale proklouzl jsem nakonec s vyznamenáním, takže spokojenost,“ prohlásil Tkáč.

Ševci po úvodním ceremoniálu a oficiálním zahájení školního roku navštívili fotbalisté třídy, kam docházejí i kluci z mládežnické základny FC Zlín na Vršavě.

Trojice ligových fotbalistů dobře ví, že v dnešní uspěchané době hraje studium stále důležitou roli.

„Nejoblíbenější předmět jsem měl samozřejmě tělocvik, naopak nejméně oblíbená byla jednoznačně matematika," prozradil obránce Tomáš Čelůstka.

Ani jemu se ovšem do školy příliš chodit nechtělo. „Raději jsem byl na tréninku nebo s kamarády za činžákem, kde jsme hráli fotbal nebo dělali jiné sporty. Škola mi začala dávat smysl až nějak od šesté třídy. Ať chceme nebo ne, je třeba si uvědomit, že to k tomu všemu patří," dodává.

5. základní škola Komenského II ve Zlíně patří již dlouhodobě mezi partnerské školy našeho ligového klubu FC Zlín, kde se vzdělávají i nejmenší hráči či děti fotbalistů. Právě tuto školu v minulosti navštěvovali také další odchovanci včetně bývalých kapitánů Tomáše Poznara nebo Lukáše Železníka.