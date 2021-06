Čtyřiadvacetiletý odchovanec Sparty prošel Vlašimí a Žižkovem, naposledy byl v Jablonci, kde nastupoval za rezervní tým. Kromě něj dostane příležitost ukázat se i několik domácích talentů.

Jelínek si vytáhl záložníka Adama Číže a útočníka Libora Bobčíka. Z hostování ve slovenské Skalici se vrátil Martin Nečas.

„Budu preferovat hráče, kteří dělají na hřišti to, co chci. Skončili jsme čtrnáctí, a jelikož chceme zlepšit umístění, budou nastupovat ti, co budou plnit pokyny a hrát co nejlépe. Každý trenér chce mladé talentované hráče, my ale musíme pracovat s těmi, co tady jsou. Nemůžeme si až tolik vybírat,“ prohlásil Jelínek.

Ve Zlíně naopak po vypršení smlouvy skončili stoper Buchta a záložník Čanturišvili. Pokračovat na Letné nebudou ani Janošek s Potočným. Klub neuoplatnil opci na Toutou Martinse. Na hostování do druholigové Líšně uvolnil Šimona Chwaszcze.

Na Vršavě scházely i dvě zahraniční akcizice. Jawo je na marodce po posledním utkání na Slovácku, Conde dál zůstává v Africe, kam byl na začátku března vyhoštěn po propadnutí pasu. Během přípravy by ale měl být zpět. „Já s ním počítám. Informace, co se ke mně dostávají, vypadají velmi nadějně,“ uvedl Jelínek.

Kádr i proto není kompletní. „Já myslím, že mužstvo kvalitu má, ale o nějakém doplnění se ještě budeme bavit. Není žádné tajemství, že k Tomášovi Poznarovi hledáme útočníka. Víme, že potřebujeme více branek. Kádr se bude ještě obměňovat. I když skončil Buchta, stopera nehledáme. Na tomto postu nás bota netlačí, máme pět středových obránců,“ uvedl Jelínek.

Ševci si první týden letní přépravy zpestří neoblíbenými fyzickými testy, které čekají hráče ve čtvrtek a pátek na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Formu budou ladit v pěti přípravných duelech. První utkání je na programu v sobotu dopoeldne proti třetiligovému Uničovu. Zlíňané v létě vyzvou i Prostějov, Slovan Bratislava a Trenčín. Generálku na ligu obstará duel se Zbrojovkou Brno.

Ševci zahájí nový ligový ročník o víkendu 24. až 25. července domácím zápasem proti Slavii Praha.

„Už ten závěr minulé sezony jsme měli docela zajímavý, protože jsme hráli se silnými týmy z popředí tabulky. Ale je to liga, v ní si už soupeře nevybíráme. Když chceme body, musíme porazit každého. Vyšlo to sice na začátek, ale alespoň uvidíme konfrontaci. Těžké zápasy nám posunou dál,“ věří Jelínek.

Aktuální kádr FC Fastav Zlín

Brankáři: Stanislav Dostál, Matej Rakovan, Jan Šiška

Obránci: Róbert Matejov, Martin Cedidla, Jakub Kolář, Dominik Simerský, Lukáš Vraštil, Václav Procházka

Záložníci: Tomáš Cabadaj, Jakub Janetzký, Marek Hlinka, Jan Hellebrand, Pedro García Martínez, Cheick Oumar Conde, Antonín Fantiš, Youba Dramé, Robert Hrubý, Martin Fillo, Lukáš Hrdlička, David Tkáč, Martin Nečas, Adam Číž

Útočníci: Tomáš Poznar, Lamin Jawo, Libor Bobčík