Byl to dárek, který nešel odmítnout. Obrovská chyba zkušeného rumunského gólmana Florina Nity přinesla fotbalistům Zlína extrémně důležitou výhru na hřišti předposledních Pardubic, kde ševci po obratu triumfovali 2:1 a z posledního místa ztrácejí už jen bod na barážové příčky.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase v Pardubicích. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Možná se ten nahoře na nás koukal před týdnem v Teplicích. Tentokrát jsme nebyli lepší, zato jsme měli dobře postavenou bránu a štěstí,“ konstatoval kouč týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Nejen jeho na konci dramatického střetnutí rozveselil Antonín Fantiš.

Jednatřicetiletý univerzál potrestal hrubou chybu gólmana Nity, jenž pouštěl Dramého přetažený centr do zámezí, nevšiml si ale zabíhajícího Fantiše, který z úhlu hlavou trefil odkrytou bránu.

„Nevím, proč to pouštěl. Asi si myslel, že za ním nikdo není, že to letí mimo bránu, do autu. Pro nás je dobře, že jsme situaci dohráli do konce, protože kdyby se na to naši ofenzivní hráči vykašlali, tak to asi přeletělo a nic se nestalo,“ říká Vrba.

Zatímco před týdnem byli ševci po duelu v Teplicích strašně rozhození a těžce rozdýchávali verdikty rozhodčích, po klíčovém souboji v Pardubicích si stěžovat neměli na co.

„Po minulém zápase jsme byli zklamaní z porážky, protože jsme cítili, že jsme měli na tři body, které jsme teď zase uhráli se štěstím, protože Pardubice hrály velice dobře. Hlavně ve středu pole byly silnější, lépe kombinovaly. Měly šance, nastřelily dvě tyčky,“ připomíná.

Moravané nezačali důležitou bitvu vůbec dobře. Brzy se dostali pod tlak a od 25. minuty, kdy se po hezké akci prosadil dorážející kapitán Černý, prohrávali.

Ještě před přestávkou ale hlavou po centru Slončíka srovnal Balaj.

Obrat premiérovou trefou v ročníku dokonal v hektickém závěru Fantiš.

„Jsem rád, že jsme udrželi šanci na záchranu ligu, což je pro nás podstatné. Zápas v Pardubicích byl pro nás strašně důležitý, zřejmě klíčový. Kdybychom tady prohráli, tak bychom se ocitli v hodně složité, možná až neřešitelné situaci, ale tímto vítězstvím jsme si dost pomohli. Před námi jsou další zápasy, ve kterých se budeme rvát o záchranu,“ říká Vrba.

Ševci vyhráli venku v nejvyšší soutěži po třiceti zápasech a poprvé od 28. srpna 2021 a duelu v Liberci.

„To jsou dva ročníky, hrozné číslo,“ ví dobře Vrba.

Jeho tým byl už blízko úspěchu na jaře v Jablonci i v Brně, ale dobře rozehraný duel ani jednou nedotáhl.

Dočkal se až v nové pardubické aréně. „Jsem rád, že se nám to podařilo v této situaci. Je to impulz do dalších zápasů. Věřím tomu, že nás výsledek nakopne,“ uvedl zlínský kouč.

Hostům přitom citelně scházelo několik opor. K dlouhodobým marodům Hlinkovi a Čanturišvilimu se přidal i kapitán Procházka. Zkušený zadák má zlomený malíček na noze.

„Až bude moct dát nohu do kopačky, můžeme to řešit, ale tento týden to bohužel nešlo. Za mě je to ale otázka dnů, kdy s námi začne trénovat,“ předpokládá bývalý kouč Plzně, Sparty, Ostravy či českého národního týmu.

Těsně před utkáním navíc vypadl útočník Kozák. Vysoký forvard v sestavě podle zápisu původně figuroval, na hrotu útoku jej ale nakonec nahradil Balaj.

„Při rozcvičce jej píchlo v lýtku. V pondělí jde na vyšetření, které ukáže, jak moc je to vážné,“ dodal Vrba.

Kozák moc času na návrat nemá. Před fotbalisty Zlína jsou poslední dva zápasy nadstavbové části. Už ve středu doma na Letné přivítají v předstihu zachráněnou Ostravu, za týden se představí v Brně, kde vyzve Zbrojovku.