Fotbalisté Zlína před startem jarní části FORTUNA:LIGY posilují ofenzivu. Na hostování do konce letošní sezony z pražské Sparty získali útočníka Tomáše Schánělce. Jednadvacetiletý forvard, který na podzim ve druhé nejvyšší soutěži zaznamenal sedm branek, se k týmu připojil v pondělí a v pátek s ševci odletí na herní soustředění do Turecka, kde si odbude i zápasovou premiéru ve žlutém dresu.

Fotbalisty Zlína posílil útočník Tomáš Schánělec ze Sparty Praha. | Foto: FC Zlín

„Jsem rád, že mohu hrát ligu. Zlín mi dal příležitost, pokusím se ji využít. Snad naberu zkušenosti. Chci pomoct týmu dobrými výkony, góly,“ říká nová akvizice.

Trenér ševců Bronislav Červenka si od mladého forvard dost slibuje.

„Tomáš je talentovaný kluk, který má zajímavé parametry, velmi dobrý charakter. Hlavní je, že má zájem a ochotu na sobě dál pracovat, rozvíjet svůj talent, potenciál. Věřím, že se mu bude u nás ve Zlíně líbit, dařit, že se probojuje do základní sestavy, pomůže nám hlavně v mistrovských zápasech a bude pro nás posilou. My mu na oplátku chceme pomoct nastartovat jeho kariéru,“ říká Červenka.

Schánělec ve čtvrtečním utkání proti Vyškovu ještě nenastoupí, hrát bude až na soustředění v Turecku.

„Těším se až poznám všechny kluky, které tam budu vídat po celý den. Ve Zlíně je ale super parta,“ zjistil velmi brzy.

Zlínsko zkouší i bývalého hráče Vyškova. Vrátil se Kašpárek, Vintr má po operaci

V minulosti jezdil do Baťova města jako soupeř. Coby dorostenec sehrál proti ševcům na Vršavě hned několik duelů. A na všechny si moc dobře pamatuje. „Protože ve Zlíně se nám nikdy nehrálo dobře,“ říká s úsměvem. Jinak město nezná, kromě stadionu nikde jinde nebyl. Na Letné se však cítí jako doma. „Jako bych ani ze Sparty neodešel,“ culí se.

Na Moravu se v minulosti dostal jenom díky fotbalu, slivovici mockrát neochutnal. „Moc nepiji. Nejsem alkoholik,“ směje se.

Talentovaný útočník je rodákem z jihočeského Protivína, kde pod vedením táty začal s fotbalem, ale v tamním klubu nikdy nepůsobil.

Kariéru odstartoval až v Písku. Do vyhlášené akademie Sparty, kterou upřednostnil před Viktorií Plzeň, se dostal přes České Budějovice a Příbram. Do Prahy se stěhoval po ukončení základní školy.

Přes dorost se dostal až do mužů, v loňské sezoně 2022/2023 pravidelně nastupoval za rezervu ve druhé lize, v závěru minulého ročníku jej do áčka vytáhl kouč Brian Priske.

„Zní to blbě, ale je to jiný svět. Hrozně mi to pomohlo, posunulo mě to,“ cítí.

Zlínsko přichází o dvě opory. Odchází do druhé ligy

Na podzim byl kapitánem sparťanské juniorky. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nastoupil v patnácti duelech a vstřelil sedm branek.

Více jich mládežnický reprezentant letos už nepřidá, protože se dohodl se Zlínem, kde bude do konce sezony hostovat.

„Ono se to nezdá, ale mezi soutěžemi je docela dost velký skok. Pro mladší hráče je druhá liga těžká, protože je hodně soubojová. První liga je něco jiného,“ míní.