Fotbalisté Zlína získali v boji o záchranu FORTUNA:LIGY další bod. Ševci ve 28. kole české nejvyšší soutěže doma remizovali se třináctými Pardubicemi 1:1, rozdíl mezi nedělními soupeři zůstal čtyřbodový.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve 28. kole FORTUNA:LIGY vyzvali doma na Letné Pardubice. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Skóre otevřel v 18. minutě po drzém individuálním průniku Vukadin Vukadinović, za hosty hned po změně stran srovnal kapitán Michal Hlavatý, který proměnil penaltu nařízenou za ruku kapitána Simerského. Moc jiných šancí k vidění nebylo.

Trenér Zlína Červenka po minulé výhře nad Olomoucí provedl jedinou změnu. Místo vykartovaného univerzála Bartošáka nastoupil Gonzalez, uzdravení Janetzký s Žákem usedli mezi náhradníky.

Ševci byli od začátku utkání aktivnější, tlačili se dopředu, do šancí. Dvakrát v zakončení neuspěl stoper Simerský, prosadil se až v 18. minutě Vukadinović. Hbitý křídelník převzal míč od Slončíka, protlačil se přes několik bránících pardubických hráčů až do šestnáctky soupeře, před gólmana Kinského, kterého překonal střelou mezi nohy.

Pro zkušeného třiatřicetiletého forvarda to byla již šestá letošní trefa.

OBRAZEM. Divizní Slavičín poosmé bodoval. Co stálo za chudou výhrou?

Moravané dál útočili. Druhý gól měl na kopačce Cedidla. Po Slončíkově přihrávce pálil ze sedmnácti metrů těsně vedle. Ve 33. minutě balon do sítě neprocpal Schánělec.

Zlíňané těsný náskok udrželi až do přestávky. Hned po ní ale Východočeši skóre srovnali. Do rány Patráka obětavě skočil kapitán Simerského, který balon zasáhl rukou a sudí Černý nařídil pokutový kop. K penaltě se postavil Hlavatý a přesnou ranou do šibenice překonal gólmana Dostála.

Pardubice po změně stran ožily, pomohl jim i příchod nejlepšího střelce Zlatohlávka, který v 52. minutě pálil z hranice šestnáctky vedle.

Ševce obdržená branka přibrzdila, ve druhé půli se jen málo tlačili do zakončení, do šancí.

Pořádně zahrozili až v 69. minutě, kdy po rohu Slončíka hlavičkoval Fantiš vedle.

Vítězná přestřelka pro divizní Baťov. Kdo ale Otrokovice zachránil?

Pak se ke střele dostal střídající Ikugar. Nigerijský forvard ale pálil jen do připraveného Kinského.

Následně po rohu hlavičkoval Cedidla mimo. Pardubice kontrovaly dalekonosným pokusem Solila.

Poslední možnost ke skórování měl Ikugar, urostlý Nigerijec se dostal k hlavičce po rohu Pidra, Kinský ale ukryl míč do náručí.

Fotbalisté Zlína se za týden představí v Jablonci. Základní část zakončí doma proti Karviné.