Na Letné bylo konečně veselo! Zlínští fotbalisté skvěle zvládli důležitý domácí zápas s Teplicemi, skláře v 6. kole FORTUNA:LIGY zdolali 2:1 a po první výhře v letošní sezoně se naladili na nadcházející venkovní derby se Slováckem, které se v Uherském Hradišti hraje již příští sobotu.

Útočník Zlína Antonín Fantiš (ve žlutém dresu) při zápase s Teplicemi. | Foto: FC Zlín

Tři cenné body Vrbově týmu po změně stran vystřelili odchovanci David Tkáč s Martinem Cedidlou. Mužstvo ve druhé půli skvělými zákroky podržel brankář Stanislav Dostál, kterého až v 88. minutě překonal střídající Tadeáš Vachoušek. Ševci se díky vydřené výhře v neúplné tabulce posunuli na třinácté místo.

Trenér Vrba vsadil pro důležitou domácí bitvou s Teplicemi i na záložníka Slončíka. Od první minuty hrál i Vukadinović, jenž nahradil Ndiayeho. Jen mezi náhradníky zůstal krajní bek Čelůstka.

Hned v úvodu střetnutí po nakrátko rozehrané standardní situaci a centru Tkáče pálil nepřesně Fantiš.

Severočeši pak na chvíli převzali hru a byli v poli aktivnější, větší šance ale měli domácí. Po načechraném Slončíkově centru se ve vyložené pozici objevil Tkáč, míč ovšem netrefil ideálně. Akce ovšem dál pokračovala a po Fantišově přistrčení dorážel Reiter, teplický stoper Chaloupek ale střelu obětavým zákrokem zblokoval na roh.

Vzápětí po Vukadinovićově centru zakončoval Slončík, v těžké pozici však mířil mimo.

Ševci dál hrozili, snažili se vstřelit vedoucí gól. Velmi aktivní Slončík ve 24. minutě vysunul Tkáče, proti vyběhnutému Grigarovi ale neuspěl.

Moravané s přibývajícími minutami stupňovali svůj tlak, dál protivníka tlačili a do teplické šestnáctky posílali jeden centr za druhým. Po rohovém kopu Slončíka neuklidil hlavou míč do sítě Kolář, vzápětí tutovku zazdil i Fantiš.

Naproti tomu Teplice se spíše jenom bránily, zahrozily až těsně před přestávkou. Po Trubačově centru z levé strany mířil vysunutý stoper Knapík hlavou vedle.

Severočeši se probrali až po změně stran. Hostům pomohlo poločasové střídání, příchod Jásira, který nastoupil místo ex-zlínského Hronka.

Byl to právě egyptský forvard, kdo nejvíce proháněl zlínskou obranu. Brankář Dostál střelu střídajícího teplického hráče vytáhl na roh. Skláři ožili, dostali soupeře pod tlak. Po rohu dorážel Radosta, balon skončil ale vedle.

Stejný hráč se pak dostal za domácí obranou, šel sám na Dostála, který ale skvěle vyběhl a míč nohou vyrazil.

Do vedení šli v 55. minutě ševci. Vukadinović se prohnal po pravém křídle, přešel přes Radostu i gólmana Grigara, naservíroval míč pod sebe Tkáčovi a ten jej přes bránící hráče uklidil do sítě. Pro jednadvacetiletého záložníka to byla druhá trefa v letošní sezoně.

Pak Letnou rozjásal jiný zlínský odchovanec, obránce Martin Cedidla. Bývalý mládežnický reprezentant se hlavou trefil po rohu střídajícího Dramého a zvýšil na 2:0.

Teplice se snažily utkání zdramatizovat, výsledek otočit. V brance se ale činil výtečný Dostál, který dvakrát vychytal Jásira, jednou mu pomohl i kapitán Simerský.

Trestný kop Krsmanoviće šel vedle.

Ševci se ve zbytku utkání soustředili na ubránění výsledku, na konci střetnutí hrozili z brejků. Po dalším průniku Vukadinoviće zakončoval Černín, vysoký obránce ale hostující obranu nepropálil.

Severočeši konec střetnutí zamotali. Po standardní situaci Krsmanoviće hlavičkoval neobsazený Jásir, skvělý Dostál míč vyrazil jen k Vachouškovi a mladý forvard pohotově dorazil balon do sítě.

Ševci už ale vedení nepustili, do tabulky si po těsné výhře 2:1 připsali velmi potřebné tři body a naladili se na derby se Slováckem, v Uherském Hradišti se představí již příští víkend.

FORTUNA:LIGA, 6. kolo -

FC ZLÍN – FK TEPLICE 2:1 (0:0)

Branky: 55. Tkáč, 66. Cedidla – 88. Vachoušek. Rozhodčí: Berka - Caletka, Šafránková (Bělák) | VAR: Radina | AVAR: Hurych. Žluté karty: Slončík, Černín – Chaloupek, Cykalo, Vachoušek. Diváci: 2521.

Zlín: Dostál – Cedidla, Didiba, Simerský, Reiter – Kolář (86. Bužek) – Vukadinović (86. Žák), Janetzký, Tkáč (75. Černín) – Slončík (63. Dramé) – Fantiš. Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar – Knapík, Chaloupek, Cykalo – Hora II (61. Bílek), Mareček, Jukl, Radosta (73. Krsmanović) – Trubač (73. Křišťan), Hronek (46. Jásir) – Fila (61. Vachoušek). Trenér: Frťala.