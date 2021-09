V létě si jednadvacetiletý Slaměna maloval, jak zabojuje pod novým koučem o místo v sestavě áčka. Na začátku září je ale jasné, že to byl neúspěšný boj. Do prvoligového zápasu v této sezoně nezasáhl.

V B-týmu odehrál šest utkání a naposledy se trefil proti Frýdku-Místku. Třetí liga je ale v současnosti pro rozvoj mladého hráče málo. Proto míří do Vyškova. Tam by měl zůstat prozatím do zimy.

Nováček druhé ligy má po šesti kolech na kontě 4 body a je čtrnáctý. V posledním kole před reprezentační přestávkou rozdrtil 4:0 Prostějov.