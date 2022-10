Byl to právě Silný, kdo hosty na Střeleckém ostrově nastartoval. Bývalý hráč Kroměříže či Líšně ve 38. minutě hrudníkem dorazil balon do sítě po přihrávce Čanturšiviliho. Kontaktní branka vyvolala diskuzi, prozkoumávalo ji video, protože domácí hráči reklamovali ofsajd, ale Jawo se míče zřejmě nedotkl, takže situace byla v pořádku.

„S Vakhem jsme byli domluvení. Utíkal jsem dopředu, chtěl dát gól,“ líčí jankovický rodák. „Nevěděl jsem jestli to Lamin tečoval, ale věřil jsem, že gól bude uznaný, za což jsem byl nakonec rád,“ přiznává.

V závěru první půle přišel další sporný moment. Po souboji brankáře Dynama Janáčka s Hlinkou nařídil rozhodčí Radina penaltu. Po zhlédnutí videa ji však odvolal. „Bylo to stejné jako předtím,“ míní Silný.

„Měli jsme dát gól bez toho, aniž bychom pak chtěli penaltu. Měli jsme to tam dotlačit, ale všude nám chybí pět centimetrů, nikdy se to k nám pořádně neodrazí,“ smutní. „Chce to prolomit vítězstvím a nemusíme tady řešit penalty,“ přidal.

Ševci umazali dvougólové manko, v Českých Budějovicích urvali alespoň bod

Taky ale souhlasí s tím, že vyrovnání do přestávky by se hostům náramně hodilo. „Člověk pak jde do druhé půle s čistou hlavou, jako by to bylo 0:0,“ říká.

Ševci se po změně stran snažili o vyrovnání. Velkou šanci měl právě Silný, který ale čtvrt hodiny před koncem zblízka netrefil odkrytou branku.

„Hodně si to vyčítám,“ uvedl. „Soustředil jsem se na to, abych netrefil tyč, ale uklouzl jsem a už jsem to měl na temenu hlavy a přestřelil. Strašné,“ hlesl.

Moravany zachránil až střídající Bartošák, jenž se prosadil po akci dalšího žolíka Reitera. „Určitě se mi ulevilo. Jsem rád, že domů nejedeme s prázdnou, což je taky důležité, na druhé straně už potřebujeme konečně vyhrát,“ ví dobře.

Zlíňané ale za nepříznivého stavu 0:2 ukázali sílu a duel díky své pracovitosti a zvýšenému úsilí alespoň srovnali. „Je dobře, že jsme dokázali dát alespoň ty dva góly,“ dodal Silný.