„Teď by gól měl největší váhu, protože důležitější zápas jsem proti němu nehrál,“ uvědomuje si rodák z Jankovic na Uherskohradišťsku.

Silný zatím po příchodu do Zlína neskóroval. Nula na kontě vstřelených branek jej ale neznervózňuje. „Vím, že to vypadá blbě, ale zatím mám odehrané jenom čtyři zápasy, 133 minut. Každopádně věřím, že se to prolomí. Měl jsem jednu šanci, tu jsem nedal, tak snad druhou už proměním,“ přeje si.

Posilu z Jablonce na startu sezony přibrzdilo vyloučení v Ostravě, kde po faulu na brankáře Baníku Laštůvku obdržel červenou kartu a následně i stopku na tři zápasy, takže další souboje s Jabloncem, Teplicemi a Pardubicemi vynechal.

„Za mě to neodpovídá. Metr je podle mě nastavený blbě, hrozně přísně. Nemyslím si, že toto by byl zákrok na tři zápasy,“ je přesvědčený.

Nejen kvůli tomu v pozici diváka hrozně trpěl. „Vždycky je blbé, když člověk dostane trest a musí se dívat jenom z tribuny. Bylo mi líto, že jsem chyběl zrovna na takové hratelné soupeře,“ říká.

Na trávník se Silný vrátil až v neděli večer v Praze, kde coby střídající hráč pomohl ševcům urvat cenný bod. Zlín ale mohl se Spartou klidně vyhrát, jenže velké šance nevyužil.

Tutovku měl nejen Fillo, jenž nastřelil břevno, ale právě i sedmadvacetiletý útočník, který šel v závěru sám na gólmana Holce, ale v úniku neuspěl.

„Právě s Martinem Fillem jsem při cestě zpět seděl v autobuse úplně vzadu, takže jsme se trošku litovali,“ přiznává s úsměvem. „Na druhé straně pořád je to bod ze Sparty. Bereme ho, ale zahozené příležitosti nás mrzí. Nakonec jsme měli k výhře blíž, i když Sparta měla tlak,“ přidává.

Ševci se ale po rozpačitém vstupu do sezony zvedli. V posledních čtyřech kolech bodovali a tabulkou se pomalu derou nahoru. „Cítím, že se lepšíme. My ale teď potřebujeme vyhrát se Zbrojovkou, abychom potvrdili předcházející výsledky,“ ví dobře.

Silný se na souboj s Brnem těší. Zápas stejně jako třeba duel se Slováckem bere jako derby, hodně prestižně. „V obou klubech mám známé, kamarády. Navíc v Brně i napůl bydlím. Mám to tam rád, takže se budu chtít vytáhnout,“ upozorňuje.

Zlínský útočník věří, že duel nebude tak vyhrocený jako loňské derby Zbrojovky s Líšní. Při utkání ve druhé lize se z něj stal nečekaný hrdina, když při porážce 1:2 zpacifikoval fanouška, jenž vběhl na hřiště a napadl pořadatele. Výtržníkovi nasadil kravatu a odhodil ho, od hlavního rozhodčího Radka Dubravského pak dostal červenou kartu a hrozil mu distanc až na dva měsíce, jenže disciplinární komise pak hráče omilostnila.

Loňský srpnový duel Silného dál provází. „Když jsem přišel do Jablonce nebo do Zlína, lidé se mě na to ptali,“ přitakává. „Já ale kvůli tomuto incidentu zápasy se Zbrojovkou neprožívám. Brno mám v srdci,“ přidává.

Svého činu ani po roce nelituje. I dnes by se zachoval stejně. „Mám to tak nastavené,“ tvrdí.

Věří, že sobotní duel bude bez excesů, jenom o fotbale. Brňané jsou v pohodě. I když naposledy na Srbské podlehli Bohemce, venkovní výhry v Olomouci a Ostravě jim dodaly klid. „Zbrojovka chytla začátek, je v laufu, narostlo jí sebevědomí. Hraje dobře. Má mladého Ševčíka, který je dobrý na balonu, tvoří hru. Taky získal sebevědomí, píše se o něm, mluví,“ všímá si.

Jenom pokrýt mladého špílmachra ale Zlínu stačit nebude. „Oni mají dobré přechody, takže bych se soustředil na naši dobrou defenzivu a z ní vycházel.