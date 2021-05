V sobotu ale stál vysoký osmadvacetiletý obránce na druhé straně barikády, po remíze 1:1 utěšoval kamarády, bývalé spoluhráče, kteří po třech letech z FORTUNA:LIGY spadli. Fastav naopak díky zisku bodu a dalším ztrátám Brna a Příbrami slaví definitivní záchranu.

Mrzí vás, že Opava, kde jste dlouho působil, sestupuje?

Určitě mě to mrzí. Ať už zázemím nebo hráčskou kvalitou Opava do ligy patří. Má ale stejný problém jako my. Nedává góly, což je poslalo do druhé ligy.

Co vůbec říkáte na aktuální dění v Opavě, kde skončil sportovní manažer Zavadil?

Abych řekl pravdu, vůbec z toho nemám radost. Vůbec nerozumím tomu, co se tam děje. Nepřijde mi to vůči lidem, kteří pracují v klubu, fér. Třeba Pavel Zavadil kvůli práci funkcionáře ukončil hráčskou kariéru. Do nové pozice se vrhl po hlavě. Snažil se s tím něco udělat. To samé Jarda Rovňan. Přijde mi to jako obrovská kudla do zad od lidí z města, co to mají na starosti. Jako bývalý hráč a fanoušek jsem z toho strašně zklamaný. Moc mě to mrzí, protože to, co se tam děje, nevrhá na Opavu vůbec dobré světlo.

Ani nálada ve Zlíně však není ideální. Vzhledem k výkonu musíte bod proti poslednímu týmu tabulky brát, že?

Určitě ho bereme. Opava byla v prvním poločase lepší. Hrála fotbal, kombinovala. My jsme si s tím vůbec nevěděli rady. Druhý poločas jsme zlepšili všechno. Dali jsme gól, vyrovnali. Remízu musíme brát, klidně jsme mohli i prohrát.

Jak moc vás nahlodal gól Nešického?

Inkasovaný gól to hodně ovlivnil. Za bezbrankového stavu jsme dali tyčku. Škoda, že jsme nešli do vedení, mohlo to být jiné. Takto byla Opava lepší na balonu, ale velké šance neměla. Jenom jednou jsme ji pustili k bráně a hned z toho inkasovali. Gól nás hodně oslabil, nevěděli jsme si s tím rady. Vysvobodila nás až poločasová přestávka. Po ní jsme nastoupili úplně jinak než na začátku zápasu, což bylo samozřejmě špatně.

Byla o poločase velká bouřka v kabině?

Byla to spíš frustrace. Sami jsme věděli, že to není vůbec dobré, ale snažili jsme se povzbudit, protože série bez vítězství je už dlouhá. Všichni to chceme zlomit, holt nám to ale teďka nejde. Tlak na výsledek si vytváříme samozřejmě sami. Nedaří se nám to ale přehoupnout na naši stranu. Ať už je to prvním gólem nebo něčím jiným. Dneska zase jenom bod. I když je to pro nás ztráta, ale musíme ho brát.

Opavští se po dorážce Nešického do břevna dožadovali gólu. Podle nich míč přešel brankovou čáru. Jak jste inkriminovanou situaci viděl vy?

V ten moment jsme si myslel, že se řeší hlavička. Jestli Standa (Dostál – pozn. red.) nechytil už míč za čarou. Při hře jsme si té situace vůbec nevšiml. Bylo tam jenom trefené břevno. Až po zápase jsem se dozvěděl, že hosté chtěli gól.