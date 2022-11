„Plzeň jsme dostali v pro nás nejlepší možnou dobu, ale vůbec to tak nevypadalo,“ nechápe stoper týmu FC TRINITY Dominik Simerský.

„Nebyl to z naší strany dobrý zápas. Nevybavuji si, že bychom vůbec vystřelili na bránu. Byl od nás malý tlak do šestnáctky,“ přidává třicetiletý stoper.

Podívejte se! Vigantice s Barošem v derby rozesmutněly rožnovské hodiny

Ševci sice vyrukovali na účastníka Ligy mistrů ve speciálních dresech, na trávníku se ale žádná sláva nekonala.

Zatímco deset korun z každé zakoupené vstupenky a peníze z dražby dresů poputují na konto onkologického oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, body Moravané věnovali Plzni.

Západočeši dárek rádi přijali, na další výhru se ani moc nenadřeli.

Hosté zvolili na Letné úsporný režim, i s ním si v pohodě dokráčeli k jednoznačné výhře, kterou zařídili Jirka s Chorým.

Slovenský záložník se trefil v české lize vůbec poprvé, Zlínu dal dokonce dvě branky, urostlý forvard Viktorie mu pokaždé asistoval, jeden gól vstřelil sám.

„Do utkání jsme se těžko dostávali. Dost s námi zatřepal první gól. Plzeň šla hned z první střely do vedení. Hosté celkově byli dneska hodně produktivní. Zápas rozhodli svojí zkušeností a kvalitou,“ míní Simerský.

Ševci reagovat nedokázali. Šance na zvrat či alespoň ke snížení měli velmi málo.

Speciální dresy body nepřinesly. Ševci podlehli mistrovské Plzni 0:3

Paradoxně nejvíc provětral gólmana Staňka jeho spoluhráč Kalvach, který po rohu hlavičkoval na vlastní bránu, ale plzeňský gólman skvěle zasáhl.

Jinak skoro žádnou práci neměl. „Když jsme prohrávali, začali jsme hrát, ale takto je to pokaždé. Bohužel jsme se do pořádné šance nedostali,“ povzdechl si otrokovický rodák.

Zatímco Západočeši drží v lize od loňského října neporazitelnost už 35 zápasů, což je klubový rekord, a v neúplné tabulce mají náskok sedmi bodů před druhou Slavií, ševci zvítězili v jediném z posledních osmi kol a zůstali na patnácté pozici.

Poslední Pardubice po výhře v derby nad Hradcem Králové už ale ztrácejí jen tři body.

„Postavení není dobré, na druhé straně je jasné, že soupeři nebudou pořád jenom prohrávat, taky budou bodovat,“ ví dobře Simerský.

„To stejné ale musíme i my, abychom pořád byli na dostřel a nesklouzlo to k něčemu, co nechceme,“ přidává.

Zlíňané se potřebují nastartovat, na konci podzimu získat ještě nějaké body, ale v závěrečných dvou kolech to bude sakra těžké.

V sobotu se Jelínkův tým představí v Ďolíčku, kde vyzve Bohemians 1905, půlrok pak zakončí doma proti Slavii.

„Los není příznivý, ale vybírat si nemůžeme. V sezoně hrajeme s každým dvakrát, takže je to spravedlivé. Abychom ale uspěli, musíme odvést úplně jiný výkon a pokusit se na Bohemce vyhrát,“ dodává.