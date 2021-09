„Štve mě, že nehraji, ale takový je prostě fotbal. Nezbývá než čekat na šanci a pak ji prostě využít,“ ví dobře zkušený obránce, který na konci září oslaví devětadvacáté narozeniny.

Někdejší zadák Brna, Znojma či Opavy sice začátek letošní sezony proseděl mezi náhradníky, ale v posledních dvou soutěžních duelech i kvůli marodce v týmu nastoupil od začátku.

Nejprve pod Ještědem pomohl ševcům ve FORTUNA:LIZE skolit poslední Liberec, v poháru pak postoupit přes třetiligové Blansko, kde dokonce skóroval.

„Venkovní zápasy nám vyšly hlavně výsledkově. A právě k nim bychom se chtěli hodně přiblížit i doma, protože právě před vlastním publikem chceme body sbírat především, což je vždy nejdůležitější,“ vnímá vysoký bek.

Ševcům reprezentační přestávku vyplnil právě pohárový duel v Blansku, kde zvítězili přesvědčivě 4:1.

Jinak v trénincích především odstraňovali nedostatky a pilovali herní věci. Také měli čas na odpočinek a regeneraci.

„Tento týden jsme se snažili pracovat hlavně na věcech, které chceme vidět v zápase a zdokonalovat se v nich,“ říká.

Zlínští fotbalisté chtějí na předcházející triumf navázat proti pražským Bohemians.

Moravané vnímají, že jde o důležité střetnutí.

Byť jsou v tabulce sedmí, po předcházejících domácích nezdarech se Slavií a Olomoucí žádné další body nechávat hostům nechtějí. „Pro nás je to hodně důležité utkání hlavně v tom, abychom potvrdili body z venku a výsledek z Liberce jsme dokázali zhodnotit zase doma,“ prohlásil.

Problém je, že Fastav na Letné klokany neporazil dlouhých osmnáct let!

Ševci od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2015 doma uhráli se soupeřem z Vršovic jen čtyři body.

„O tom jsem nevěděl, ale věřím, že tak, jak se nám podařila zlomit série v Liberci, tak to stejné se nám povede teď s Bohemkou,“ přeje si.

Podle Simerského se Bohemka oproti minulým sezonám takřka nezměnila. „Podle mě se pod trenérem Klusáčkem snaží prezentovat pořád stejně. Je to poctivý tým, proto kterému je každý zápas ohromně těžký. Navíc se soupeř oproti minule sezoně ještě posílil o kvalitní hráče,“ vypozoroval.

I tak ale Pražané zvítězili jenom s Teplicemi, jinak třikrát remizovali a dvakrát prohráli. V tabulce jsou desátí, tři body za Zlínem.

Ještě hůře na tom je ve druhé lize Opava, kde Simerský před příchodem do Baťova města dlouho hrával. I když otrokovický rodák nižší soutěže až tolik nesleduje, o bývalý klub ze Slezska se zajímá.

„Opavský klub má nějaké své problémy, až tolik do toho nevidím, ale ideální to tam teď není. Kéž by se to zase zvedlo, ale momentálně to na velké zlepšení nevypadá,“ tuší Simerský.