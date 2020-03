Na severu Čech pak vydržel jen půl roku, takže páteční zápas na Střelnici nebere nijak zvlášť prestižně. Navíc ochozy budou prázdné, takže moc známých na stadionu, kam pořadatelé pustí jen stovku vyvolených, nepotká.

„Zápas bez diváků jsem nikdy nezažil. Jsem zvědavý, jak to bude. Nedokážu říct, zda to bude pro někoho výhoda, nebo ne,“ uvedl sedmadvacetiletý stoper a se dvěma brankami nejlepší jarní střelec zlínského Fastavu.

Štve vás hodně, že se další dvě kola odehrají bez diváků?

Určitě je lepší, když diváci na stadionu jsou. Hráče to více vtáhne do zápasu. V tomhle to bude hodně specifické a sám jsem zvědavý, jak se kdo s tím vypořádá.

V Jablonci, kde nebývá moc bouřlivá kulisa, to ale asi nebude až takový problém, ne?

Je pravda, že zrovna tam na fotbal chodí méně lidí, na druhé straně určitě je rozdíl, když na tribuně alespoň někdo sedí, nebo tam není vůbec nikdo. Musíme to brát tak, jak to je a podřídit se tomu.

Alespoň uslyšíte pokyny nového trenéra Páníka..

To je pravda. (úsměv) Mezi sebou se domluvíme, můžeme si pomoct, uslyšíme se. To je ale asi jediná výhoda.

Berete zápas v Jablonci, kde jste chvíli působil, zvlášť prestižně?

Angažmá moc dlouhé nebylo, navíc je to už dost roků, takže nějak speciálně to neberu.

Co vlastně říkáte na opatření kvůli epidemii koronaviru?

Sleduji zprávy, ale pokud hranice nejsou zavřené, tak může každý kamkoliv přejet, vycestovat. Nevím, jestli je zavírání škol nebo stadionů správné řešení. Lidi ve vládě ale asi vědí, co dělají. Musíme to respektovat a brát to, jak to je.

Fanoušky Fastavu zaujala také zpráva o návratu kouče Páníka. Překvapila vás výměna trenéra?

Netušil jsem to. Dozvěděl jsem se to až v úterý na stadionu. Beru to tak, jak to je. Musíme věřit, že se to prostě zlepší. Jinak trenéra Páníká znám jenom jako soupeře. Osobně jsme se nikde nepotkali, ale párkrát jsme proti sobě už nastoupili. Trenér tady působil, prostředí i hráče zná, takže seznamování bylo jednodušší.

Jaké jsou vaše první dojmy?

První trénink byl spíše seznamovací. Zahráli jsme si na dvě branky, klasický modelový zápas. Teď se začneme věnovat příprava víc. Informací v týdnu dostaneme dost. Pro nás se ale nic nemění. Náš úkol je jasný, udělat co nejvíc bodů a zachránit sezonu, aby pro Zlín byla aspoň trošku pozitivní.

Mrzel vás konec kouče Kameníka?

Hlavně je to naše chyba, že došlo k odvolání trenéra. Je pravda, že výsledky neodpovídaly tomu, jak bychom měli hrát a kde bychom se měli v tabulce pohybovat. Vedení se tak rozhodlo, my se musíme snažit hrát lépe, ať už nás trénuje kdokoliv.

Očekáváte změnu rozestavení? Že budete hrát vzadu zase na čtyři obránce?

To nedokážu říct, všechno záleží na trenérovi, který dříve praktikoval hru se čtyřmi obránci, ale s Baníkem hrál i na tři stopery. Já mám zažité oba způsoby. Samozřejmě po příchodu do Zlína mi chvíli trvalo, než jsem si v přípravných zápasech na to zvykl, ale už jsem se rozkoukal. Rozestavení se čtyřmi obránci hraje každý odmala, o to by to mělo být pro nás jednodušší.

Čím to je, že inkasujete tolik branek?

Góly padají po chybách, kterých jsme v posledních zápasech udělali víc, než soupeř, který je dokázal potrestat. My jsme naopak tak produktivní nebyli.

Souhlasíte, že defenziva je hlavním problémem Zlína?

Asi na tom něco bude. Pokud vstřelíme dvě branky, je velký předpoklad toho, abychom v zápase získali nějaký bod. Gólů dostáváme strašně moc. Na tom musíme zapracovat. Je to hlavně vina nás obránců. Musíme to zlepšit.

Proti Jablonci to ale bude těžké, že?

Nám je jedno, s kým hrajeme. Hratelné soupeře jsme měli teď, nezvládli jsme to, takže body musíme získat proti týmům z popředí tabulky.

Třeba mužstvu pomůžete dalším gólem. Na jaře jste skóroval už dvakrát …

Na obránce je to asi dobré. Za góly jsem rád, ale bohužel nevedly k žádnému bodovému zisku. Toto kazí tu bilanci. Klidně bych ale góly vyměnil za to, že neinkasujeme, což by nám přineslo nějaký bodový zisk. Doufám, že to tak bude v příštích zápasech

Proti Bohemians jste se často vysunoval dopředu. Jste tak ofenzivně laděný, nebo to byl záměr trenéra Kameníka?

Spíš to vyplynulo z rozestavení, v jakém jsme hráli. Když tam byl prostor, snažil jsem se to doplnit. Teď to tak vyšlo. Jsem ale zklamaný, že jsme neuhráli ani bod.