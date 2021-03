Vysoký stoper Fastavu Zlín Dominik Simerský vzal zodpovědnost na sebe, v klíčové chvíli ale selhal. „Jsem dřevák. Klukům jsem sebral tři body,“ uvědomuje si osmadvacetiletý fotbalista.

Míč špatně trefil, rána mu vůbec nesedla. Balon skončil vysoko nad. „Nečekal jsem, že míč poletí takto nahoru,“ povzdechl si smolař utkání 22. kola. FORTUNA:LIGY.

„Gólman Le Giang je mrštný. Viděl jsem, že se hodně hýbe, takže byla velká pravděpodobnost, že skočí na některou stranu. Chtěl jsem ji utáhnout po zemi, bohužel mi to ustřelilo nahoru. Mojí nepřesností a nekvalitou to dopadlo takto,“ smutnil.

Brankář soupeře jej prý nerozhodil, tanečky na lajně mu nevadily. „Soustředil jsem se na sebe. Byl jsem přesvědčený, že penaltu proměním. Dopadlo to špatně,“ hlesl.

Většina fanoušků Fastavu nechápala, proč šel na pokutový kop zrovna Simerský.

Bývalý hráč Brna, Znojma nebo Opavy totiž moc gólů nedává, navíc technicky na tom není tak dobře jako jiní zlínští borci.

Navíc, jak sám po utkání potvrdil, nebyl ani určený.

Penaltu naposledy zahrával v Opavě, před příchodem Potočného si ji několikrát vyzkoušel i na tréninku, nyní se k ní dostal i v ligovém zápase. „Roman na hřišti nebyl, Tomáš Poznar byl faulovaný, tak jsem si to prostě vzal,“ líčí. Navíc nejlepší střelec Fastavu selhal nedávno v Liberci, takže se k penaltě ani nehrnul. „Bavil jsem se s ním o tom a nechtěl ji kopat. Já jsem si v ten moment věřil,“ říká.

Ševci hlavně kvůli neproměněnému pokutovému kopu ze 79. minuty doma pouze remizovali s Bohemkou 0:0. Na druhé straně klokani byli herně lepší, gólových šancí si vypracovali víc. „Penalta pro nás byla dárek,“ ví dobře Simerský.

Navíc penalta zase přišla až díky videu. V první moment pád Poznara nikoho příliš nevzrušil.

Balon šel jinam, takže sudí Klíma nejprve nechal hru pokračovat, až po zhlédnutí záznamu si všiml, že hostující stoper Hůlka nešťastně přišlápl Poznarovy patu.

VAR na jaře pomohl Fastavu už počtvrté. „Poslední dobou nám to celkem vychází. Na druhé straně pokud ty zákroky a další věci jsou, tak je to nařízené správně. Takto by měl VAR fungovat,“ myslí si otrokovický rodák.

Stejně jako v Liberci ale ševcům penalta výhru nepřinesla. Moravané doma neporazili Bohemians dlouhých osmnáct let, tentokrát ale bod i přes Simerského selhání brali.

„Náš výkon nebyl takový, jak jsme si před zápasem představovali,“ přiznává. „Hosté byli aktivnější, hráli v pohybu. Docela dobře rotovali ve středu hřiště, blbě se to bránilo. Bohemka tady odehrála dobrý zápas,“ pochválil protivníka.

Zase ševcům to po dvou výhrách úplně nevyšlo, i tak v lize bodovali potřetí za sebou a v neúplné tabulce figurují na jedenáctém místě. „Tímto zápasem jsme se mohli úplně uklidnit, ale co se dá dělat,“ dodal Simerský.