„Nedokážu říct, jak by to vypadalo, kdybych v Opavě zůstal. I proto jsem rád, že přestup dopadl už teď,“ těší sedmadvacetiletého stopera, který se po volném víkendu v pondělí připojil k novému týmu.

Těší vás, že se váš příchod do Zlína dotáhl už teď v zimě?

Určitě jsem byl rád, že se to podařilo vyřešit takhle rychle, protože na začátku to spíš směřovalo k tomu, že bych ve Zlíně nastoupil až do léta. V tom případě kdo ví, jak by to se mnou v Opavě ten půlrok bylo. Proto jsem moc rád, že jsem se mohl připojit k týmu už v lednu.

Nebál jste se, že byste jaro strávil v béčku Opavy?

Byla to jedna z variant. Asi bych ale úplně za béčko nehrál. Měl jsem přislíbené, že bych zůstal v kádru ligového týmu, ale minutáž už by nemusela být taková, jako na podzim, protože svůj odchod jsem avizoval dlouho dopředu.

Měl jste i jiné možnosti?

Nějaké jiné byly, ale pan Grygera za mnou přišel s jasnými podmínkami, které jsme ihned začali řešit. Právě proto jsem o ničem jiném ani neuvažoval. Zlín byl pro mě priorita.

Pocházíte z Otrokovic. Berete to jako návrat domů?

Těžko říct. Z tohoto pohledu spíš ne. Samozřejmě pro mě je lepší, že pocházím z tohoto kraje a přiblížil jsem se domovu. Ale na Zlínsku už jsem dlouho nebyl, takže už jsem si od něj trochu odvykl. (úsměv) S rodinou to ale máme k oběma babičkám blízko. V tomto vidím velká pozitiva. I proto padla volba právě na Zlín.

Zimní přípravu jste začal v Opavě?

Ano. Normálně jsem se připravoval tam. Akorát jsem tajně doufal, že se můj přestup stihne vyřídit už teď v zimě.

Znáte trenéra Kameníka? Potkali jste se už ve Slovácku?

Když jsem měl třináct, čtrnáct let, tak si ho vybavuji, že trénoval ve Slovácku. Osobně se ale neznáme.

Hrajete stopera. Můžete alternovat i na jiném postup?

Povoláním jsem stoper, takže chci hrát na tomto postu. Konkurenci samozřejmě vnímám, ale ta je všude. Budu muset ukázat, že mám na to, abych hrál. Uvidíme, jak to nakonec všechno bude.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Bude to hlavně boj, protože i když rezerva na nejnižší pozice nějaká je, bude to vyrovnané. Rozhodovat bude každý domácí zápas, na které se musíme zkoncentrovat především. Bude důležité utkání před vlastním publikem zvládat. Od příček, které znamenají sestup nebo baráž, se musíme snažit odpoutat co nejdříve. Ideální by bylo dostat se do prostřední skupiny.

Je pro vás lepší, že Zlín se s Opavou na jaře v základní části už nepotká?

Nad tím jsem nepřemýšlel, ale ta varianta tam pořád je. S Opavou se můžeme potkat v nadstavbové části. Takový je ale fotbal. Teď už kopu za Zlín, takže budu se snažit natáhnout sérii, kterou má Fastav vůči Opavě velmi pozitivní.

Přišel jste výměnou za Lukáše Železníka. Budete mít na starosti i vítězný pokřik v kabině?

Ježiš, tak to asi ne…Jako nováček ani nevím, co tady mají kluci ve zvyku řvát po vyhraném zápase. Tady to určitě nechám na někom jiném.

Máte už vybrané číslo, s jakým budete nastupovat?

Vybral jsem si dvojku, která by mě měla být přidělená. (úsměv)

Jak se těšíte na soustředění do Turecka?

Bude to pro mě příjemná změna. Těším se tam. Jistě se tam sžiji s kolektivem. V Turecku budeme všichni pohromadě. Bude čas poznat všechny kluky.