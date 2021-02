Vždyť v minulosti už několikrát ukázali, že se na silného soupeře umí připravit. Ševci do úzkých v letošní sezoně dostali Plzeň, teď si chtějí vyšlápnout i na Pražany. „Tím, že k nám přijede Sparta, motivaci máme všichni hned, protože každý se rád měří s takovým týmem,“ říká obránce Fastavu Dominik Simerský.

I když poslední zápasy, do kterých osmadvacetiletý bek naskočil, byly docela vyrovnané, nikdy v kariéře se Spartou ještě nevyhrál. „Snad se to podaří brzy zlomit,“ přeje si.

Tradiční klub má i na Moravě spoustu fanoušků, otrokovický rodák ale nemá ve svém nejbližším okolí žádného kamaráda, který by pravidelně navštěvoval zápasy Sparty nebo jí od mládí fandil. „Nikoho takového neznám,“ tvrdí s úsměvem.

Pražané ale budí pozornost i rozruch, všude, kam přijedou. V době pandemie, kdy fanoušci nemohou na stadiony, ale zůstávají ligové duely tak trochu mimo hlavní dění. Jindy by se Letná otřásala, nyní bude klid.

I v komorní atmosféře touží ševci po skalpu neoblíbeného protivníka. „Pokusíme se Spartu překvapit a porazit,“ slibuje vysoký stoper.

Druhý tým FORTUNA:LIGY ale nebude snadným soupeřem. I když hosté dorazí do Baťova města bez záložníků Dočkala a Trávníka, k dispozici budou další borci. V poslední duelech září hlavně David Moberg Karlsson.

Švédský fotbalista se proti Karviné blýskl hattrickem, předtím dal dva góly Olomouci. „Podle momentální střelecké a herní formy má asi nejlepší formu. Musíme si na něj dát velký pozor, ale Sparta má v kádru tolik dobrých fotbalistů, že musíme být na pozoru před všemi ofenzivními hráči,“ ví dobře bývalý obránce Brna, Jablonce či Opavy.

I když se Sparta na začátku jara herně soužila, po příchodu trenéra Vrba se viditelně zvedla a kromě sbírání bodů baví příznivce i svojí útočnou hrou. „Vůbec mě to nepřekvapilo. Trenér Vrba je snad nejúspěšnější česky trenér,“ připomíná Simerský.

Ševci ale více než soupeře řeší vlastní hru. I když nehrají vyloženě špatně, výsledky stále nepřicházejí. Fastav na výhru čeká dlouhé tři měsíce, v posledních devíti zápasech získal jenom čtyři body. „Série je určitě dlouhá a nepříjemná, ale na druhé straně neodpovídá úplně dění na hřišti,“ myslí si.

„Některé utkání, ve kterých jsme herně byli lepší, jsme měli zvládnou za tři body, ale bohužel tak to je. Musíme se snažit to zase co nejdříve překlopit ve vítěznou šňůru,“ prohlásil.

První příležitost budou mít Zlíňané už v sobotu v podvečer. Odrazit se chtějí od středečního týmového výkonu v Liberci. „Určitě do toho půjdeme s čistou hlavou. Je dobře, že zápasy teď jdou rychle za sebou a nemusíme se v tom pitvat. Není v tom žádný problém,“ říká.

Otázkou je, v jakém stavu bude po výrazném oteplení a oblevě trávník. „Terény určitě nebudou jen tak lepší, protože teď začnou byt hodně podmáčené,“ očekává. Na podmínky se ale nevymlouvá. „S tím se nedá nic dělat. Jsme rádi, že můžeme hrát. Na některých stadionech mají kvalitní hřiště, ale jinak jsou podmínky pro všechny stejné,“ dodává.