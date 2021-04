Porážka s Pardubicemi 0:4 oddané příznivce pořádně nadzvedla. I když hráče při zápase několikrát počastovali vulgaritami, po utkání už byli v klidu.

„Diskuze byla z jejich strany v dobrém duchu. My jsme si je vyslechli a budeme se snažit, abychom si s nimi užili i radost po zápase a společně slavili výhru,“ přeje si nejen Simerský.

Ševci čekají na tři body už měsíc a půl. Páníkův tým naposledy zvítězil 13. března proti Českým Budějovicím, po dlouhé reprezentační přestávce se ale do bývalé formy nedostal.

V dubnu všech šest duelů prohrál, ani pět kol před koncem sezony stále nemá jistou záchranu nejvyšší soutěže.

„Určitě je to nepříjemné. Žere nás to hodně, protože proti tabulkově lepším soupeřům jsme obstáli, ale hlavně domácí zápasy nedopadly tak, jak bychom chtěli a hlavně se prezentovali,“ prohlásil.

„O to víc se nyní musíme ještě semknout a podat takový výkon, abychom to co nejdříve zastavili,“ přidává.

První šanci utnout nepříznivou sérii mají Moravané v neděli na Stínadlech. Oba týmy dělí v tabulce čtyři body, triumf by dodal lépe postaveným hostům definitivní klid. „Každý zápas je důležitý a my se musíme soustředit na ten nejbližší. Momentálně se nedíváme, s kým hrajeme. Hlavní je, aby se náš výkon zlepšil a my to zlomili nejen výsledkově, ale i herně,“ přeje si otrokovický rodák.

Problém je, že ševcům to v Teplicích dlouhodobě nejde. Na severu Čech naposledy zvítězili v dubnu 2003, v dalších dvanácti zápasech tam získali jediný bod.

„Neznám bilanci, ale každá série někdy končí,“ připomíná. „Stadion je v Teplicích hezký, horší to bude s trávníkem, který je tam letos asi nejhorší ze všech,“ uvědomuje si.

Nejen kvůli terénu to v neděli bude pořádný boj. Fastavu může venkovní šichta svědčit, na soupeřově hřiště nebude pod takovým tlakem.

Zabezpečená obrana a rychlé brejky, to je recept na úspěch „Teplice jsou nečitelný soupeř, protože mají velkou marodku, takže je těžké předpokládat jak nastoupí. Každopádně nás teď čeká zápas venku, kde v posledních zápasech výkony až tak špatné nebyly. Tak doufejme, že na ně navážeme a přidáme hlavně dobrý výsledek,“ věří.

I kdyby Fastav víkendové střetnutí nezvládl, pořád má před sebou duel s poslední Opavou, kterou hostí za devět dnů na Letné.

Simerský ale nechce pouze na duel 31. kola FORTUNA:LIGY, ve kterém vyzve právě Slezany, spoléhat. Navíc v klub působil, má k němu vztah.

Opava ale stejně jako Brno, kde vysoký zadák dříve hrával, se pádu do druhé ligy těžko vyhne. „Jsou to moravské týmy, takže zápasy proti nim vždy mají větší náboj, ale bohužel to je fotbal a nedá se nic dělat,“ ví dobře.