Ševci sice neoblíbeného soupeře z Vršovic neporazili sedmkrát za sebou, teď jsou ale favoritem. Pro Fastav hraje nejen aktuální forma, ale i jarní výsledky. Zatímco Moravané proti Teplicím utnuli čekání na další výhru a naladili se na zbytek sezony, klokani se dál souží a po porážce s Pardubicemi se propadli na předposlední barážovou příčku.

FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu, 3. kolo -

FC Fastav Zlín (11.) - Bohemians Praha 1905 (15.)

Výkop: sobota v 16.00, stadion Letná

Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Kotík (Kotala) | VAR: Klíma | AVAR: Franěk

Ligová bilance: 6-9-7

Poslední zápas: 0:1 (5. Hronek, 12. února 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Procházka - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Bohemians Praha: Valeš - Dostál, Köstl, Křapka, Vondra - Jindřišek - Vaníček, Květ , Beran, Hronek - Chramosta. Trenér: Veselý.

Tip Deníku: 2:1

„Pro mě je to docela překvapení, protože s Bohemkou v této sezoně nemáme zrovna lichotivou bilanci. Ve vzájemných duelech mně rozhodně nepřišlo, že by měla až do posledních kol bojovat jenom o záchranu. Určitě je to pro mě překvapení,“ říká zlínský trenér Jan Jelínek.

I přes současnou nepohodu Pražanů očekává kouč Fastavu velmi náročné střetnutí utkání.

„Rádi bychom navázali na poslední domácí zápas, ale víme, že nás čeká ještě těžší soupeř než byly Teplice. Bohemce sice výsledkově nevyšlo utkání s Pardubicemi, herně ale byla lepší. Hrajeme ale zase doma, kde určitě nechceme zaváhat,“ uvedl Jelínek.

Ševce motivuje jistota záchrany, kterou jim zaručí sobotní triumf. „Stejně jako soupeři chceme mít klid co nejdříve. Momentálně máme nejlepší výchozí pozici, pro výhru uděláme maximum,“ slibuje.

Pod tlakem jsou hlavně klokani. Naposledy v Ďolíčku podlehli Pardubicím 0:1 a jejich série bez vítězství se protáhla už na jedenáct zápasů.

„Dostali jsme se do nechtěné situace, v níž jsou zápasy náročné. Po sérii nezdarů bylo ale takové vyústění asi nevyhnutelné. Tabulka je pořád vyrovnaná a bodové rozdíly jsou opravdu minimální. Každý může kohokoliv porazit. Do Zlína pojedeme pro tři body, abychom alespoň závěr sezony zachránili,“ prohlásil útočník Pražanů Jan Chramosta.

Trenér Veselý, který na začátku března po porážce se Slováckem nahradil na pozici hlavního kouče svého nadřízeného Luďka Klusáčka, se tak ani na šestý pokus nedočkal vítězství.

„Co jsem si všiml, tak hodně mění rozestavení, ale jinak je hra Bohemky v principu stejná. Pořád je založená obrovské bojovnosti, kondici, poctivosti. Soupeř se dál snaží hrát náročný a velmi důrazný fotbal, ale nedává góly, což jej stojí důležité body,“ vnímá Jelínek.

V sobotním zápase moc změn neplánuje. Tým je pohromadě, mimo zůstávají dlouhodobí marodi Tkáč, Hlinka a Hloušek.