„Škoda výsledku, ale zápas jsem hodně užil,“ přiznal debutant.

Na levé straně obrany, kde zaskakoval za Bartošáka, podal slušný výkon. Proti rozjetému mladoboleslavskému útoku to však měl složité.

„Bylo to úplně něco jiného než juniorská liga. Jsem ale rád, že jsem dostal příležitost,“ uvedl Nečas.

O tom, že nastoupí od první minuty, se od trenéra Pivarníka dozvěděl ve čtvrtek mezi tréninky.

„Věděl jsem, že půjdu do zápasu od začátku,“ přiznal mladý fotbalista, který byl v úvodu střetnutí malinko nervózní.

Postupem času si na spoluhráče i tempo zvykl, po inkasovaných brankách šla ale psychika celého týmu dolů.

„Musíme dát hlavy nahoru a zabojovat v play-off,“ burcuje Nečas.

Ševci začali v Mladé Boleslavi slušně, ale po čtvrthodině nepohlídali kanonýra Komličenka a brzy prohrávali. V závěru první půle nejlepší střelec FORTUNA:LIGY přidal čtyřiadvacátý gól sezony a bylo to už 0:2.

„Určitě se dá na něj připravit. Je to ale top útočník, má velkou kvalitu. Jde vidět, že góly umí dávat,“ chválil ruského střelce dvacetiletý Nečas.

Když vzápětí Komličenko připravil třetí trefu pro Přikryla, nebylo co řešit. „V prvním poločase jsme byli nekoncentrovaní. Nehráli jsme to, co jsme měli. Nedostupovali domácí útočníky, kterým jsme nechali spoustu volného prostoru,“ štve Nečase.

Po přestávce už domácí viditelně zvolnili a rozhodnutý zápas se v klidu dohrál. Oba soupeři si v nadstavbové části zahrají o účast v předkole Evropské ligy. Zatímco Mladá Boleslav se utká v semifinále s Teplicemi, Fastav čeká dvojzápas s Olomoucí.

„Čeká nás těžký soupeř, který má svoji kvalitu. Musíme se na Sigmu dobře připravit. Proti Olomouci jsem ještě nehrál, ale bude to bojovný duel,“ očekává Nečas.

Zda se ještě letos v lize objeví, není jisté. Záležet bude na zdravotním stavu stabilních borců. „Byl bych moc rád, kdybych si ligu ještě zahrál,“ vyznal se.