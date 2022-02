Ševce inkasovaný gól hned po změně stran rozhodil.

Pevná zlínská defenziva totiž do té doby favorita téměř do ničeho nepustila. „Je škoda, že jsme takto brzy ve druhé půli inkasovali. Kdyby bezbrankový stav vydržel déle, mohlo to být zajímavé až do konce,“ míní někdejší reprezentant.

Naděje Moravanů na body utnul na konci střídající Pešek, jenž si naskočil na centr Minčeva a akci střídajících hráčů zakončil přesně.

Jelínek: Moc fotbalové to nebylo. Vadila mu rozkouskovaná hra a spousta karet

Pražané výsledek 2:0 brali, skóre totiž skrylo nedostatky v jejich hře. „Bylo vidět, že Sparta není v ideálním rozpoložení,“ vypozoroval Procházka. Toho chtěl se svými parťáky využít. „Chtěli jsme být vzadu pozorní, dobře bránit a spoléhat na brejky. Vpředu jsme měli pár nebezpečných situací. Škoda, že jsme z toho mála nedali žádný gól. Pro soupeře by to pak bylo ještě daleko těžší,“ ví dobře.

Favorit mohl mít klid o něco dříve, sudí Machálek ale stejně jako na druhé straně v úvodu střetnutí nařízenou penaltu po zhlédnutí videa odvolal. „Pokutový kop jsem nařídil za udeření Procházky. Ještě předtím ale došlo k porušení pravidla, když si domácí hráč pohodil míč rukou,“ vysvětloval při pozápasovém rozhovoru do kamery televize O2 TV Sport hlavní arbitr Jan Machálek.

Jeho výkon se sedmatřicetiletému fotbalistovi příliš nezamlouval. „Nejen pro mě to bylo hodně složité,“ přiznal. „Na Spartě je to vždycky víc vyhecované, ani teď tomu nebylo jinak. V zápase byla spousta soubojů, spousta žlutých karet,“ připomíná. „Všichni jsme dohrávali s napomenutím, takže každý náš zákrok smrděl vyloučením. V deseti bychom na Spartě neměli šanci,“ ví dobře.

Ševci ale v hlavním městě neuspěli ani v jedenácti. Domů si odvezli porážku 0:2.

A nyní je čeká Plzeň.