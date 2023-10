Až bude ve fotbalovém důchodu, možná si na šílený zápas, frašku s Mladou Boleslaví někdy vzpomene. Rekordní porážka 5:9 ale může být pro trenéra Pavla Vrbu na lavičce fotbalistů Zlína poslední. Po další blamáži se znovu mluví o jeho konci na Letné.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase s Mladou Boleslaví. | Foto: se svolením FC Zlín

Někdejší kouč české reprezentace ale z boje rozhodně neutíká. „Po zápase tyhle věci neřeším, kdyžtak na druhý den, kdy bude více času. Je to otázka na debatu s lidmi z klubu, jakou cestou bude chtít do budoucna jít," prohlásil po šíleném, neuvěřitelně bláznivém zápasem, který si Moravané sami zničili vlastními minelami a nakonec schytali další debakl.

„Moje pocity určitě nejsou optimální. Hlavou se mi honí spousta věcí. Pro mě je to obrovské zklamání. Z hlediska ofenzivy jsme odehráli možná nejlepší utkání, v defenzivě pro změnu nejšílenější, které jsem ve Zlíně zažil. Výkony některých hráčů rozhodly o takovém výsledku,“ má jasno.

Na tom, že padlo nejvíce branek v historii české fotbalové ligy, mají podíl nejen střelci, ale i brankář Rakovan s Trmalem. Několik branek jde na jejich vrub, navíc gólman Zlína dvakrát chyboval v rozehrávce, soupeři sám asistoval.

Kouč Vrba ale zachoval dekorum, žádné konkrétní hráče veřejně nepranýřoval. Kritická slova si nechal do šatny, kde rozhodně nikoho nechválil.

„Po takovém zápase nechci hodnotit individuální výkony. Dobře víte, že někteří hráči svým výkonem ovlivnili výsledek. Zápas jim nevyšel, ale nyní to řešit nechci. Nemyslím, že by to bylo úplně nejlepší,“ prohlásil.

Ševcům těžce hapruje defenziva. Doma s Plzní inkasoval sedm branek, v Ostravě obdržel pět gólů a v sobotu dokonce devět.

„Pro mě je to samozřejmě zděšení," přiznává zkušený kouč. „Na druhé straně jsme dali pět gólů, což se Zlínu dlouho nepodařilo. Když to bylo 3:1, věřil jsem, že vyhrajeme, ale za několik minut to bylo 3:5," kroutí hlavou.

Něco podobného v bohaté kariéře nikdy nezažil. „I kdyby hrál dorost, určitě by tolik gólů za pět minut nedostal," je přesvědčený.

„Tohle si nikdo z nás za rámeček nedá. Hráči, ani já. Posledních deset minut to z hlediska defenzivy nesplňovalo vůbec nic,“ přidává zklamaně.

Jediné pozitivum, které po nevídané přestřelce zapadlo, byl návrat uzdraveného gólmana Stanislava Dostála, jenž usedl alespoň mezi náhradníky.

Pohled na hrací plochu ale ani pro něj nijak příjemný nebyl.

„Standa měl dost velké zdravotní problémy. Naštěstí to nakonec nebylo tak vážné, jak se zdálo před třemi týdny. Má tréninkové manko. Nechtěli jsme jít do rizika, aby se náhodou něco nestalo, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ dodal Vrba.