Povolávací rozkaz zkušený středopolař obdržel v týdnu před utkáním s Opavou.

„U mého týmu asi před třemi týdny odvolali trenéra, který mě v létě nechtěl, takže jsem tušil, že to takto dopadne. Ale je to logické,“ zůstává Folprecht v klidu.

Někdejší hráč Liberce či Žižkova nebere návrat na Kypr nijak tragicky.

„Je to příjemnější než letět do Norska,“ usmívá se.

Ví, že má v Pafosu smlouvu, kterou musí dodržet. Na ostrov ve Středozemním moři letí i s rodinou už 27. prosince.

„Na Kypru není přestávka, normálně se tam hraje. Takže se připojím k týmu a nový trenér mi po dvou či třech týdnech řekne, jestli mě chce, nebo ne,“ líčí Folprecht.

Pokud kouče zaujme, zůstane na Kypru zřejmě až do konce sezony, v opačném případě bude se sportovním ředitelem Pafosu řešit svoji budoucnost. Jednou z variant je i ukončení spolupráce, ve hře je také návrat do Zlína. Technický středopolař ale nevylučuje ani jiné možnosti.

„Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ zůstává v klidu.

Tříměsíční angažmáv Baťově městě ale hodnotí střízlivě.

„Konec byl sice dobrý, ale všechno dobré rozhodně nebylo, spíš střídavě oblačno,“ ví.

Jedna z posil Fastavu víc čekala nejen od mužstva, ale i od sebe. „Doufal jsem, že týmu pomohu víc,“ přiznává.

Ševci se alespoň díky závěrečnému triumfu nad Opavou dostali v tabulce FORTUNA:LIGY na dvanácté místo. „Jsem rád, že jsme poslední zápas vyhráli a že máme tři body,“ těší Folprechta.

Jeho start v sobotním zápase se přitom moc nečekal. Vždyť zkušený záložník kvůli otřesu mozku vynechal minulé utkání v Teplicích a kyperští činovníci si prý přáli, aby se tam vrátil zdravý.

„O tom nic nevím. Od pondělí jsem normálně trénoval a připravoval se na zápas. Samozřejmě jsem nevěděl, jestli budu hrát, ale nakonec mě trenér postavil, za což jsem moc rád,“ pronesl.

Zlíňané se po rozpačité první půli probrali a Opavu dvěma trefami Fantiše zdolali 2:0. Vánoce tak budou na Letné o něco veselejší.

„Asi poprvé se nám stalo že jsme byli favoritem utkání,“ připomíná Folprecht. „Opava spíš zalezla a my dobývali. Zvládali jsme to celkem dobře. Soupeře jsme nepouštěli do žádných vážnějších situací, což bylo důležité pro naši psychiku. Nás to povzbuzovalo, je sráželo,“ přidává. „V první půli jsme se dobře připravili a v té druhé jsme trošku přidali. A Tonda Fantiš byl efektivní,“ dodal s úsměvem.