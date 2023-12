Sto tisíc korun přinesly podzimní charitativní projekty ligového Zlína, které se nesly ve znamení podpory onkologicky nemocných a osvěty prevence rakoviny prsou i prostaty. Podzimní zápasy s Jabloncem i Mladou Boleslaví se na Letné odehrály ve znamení Růžového říjnu a následně Movemberu.

Ohňostroj po utkání fotbalistů Zlína s Hradcem Králové | Video: Libor Kopl

Celková suma je o třicet tisíc korun vyšší než před rokem.

Symbolický šek před sobotním utkání 19. kola FORTUNA:LIGY od generálního ředitele FC Zlín Zdeňka Grygery převzala primářka onkologického oddělení KNTB Markéta Pospíšková a vrchní sestra onkologie Bohumila Vojtová. Přítomen byl také obchodní manažer Obchodního domu Prior Michal Vala, se kterým zlínský klub spolupracuje v rámci projektu Růžový říjen.

„Ráda bych za všechny poděkovala, výtěžek použijeme na komfortnější vybavení pacientů Komplexního onkologického centra KNTB, například na nákup nových aplikačních křesel. Rakovina prsu patří u žen mezi nejčastější a nejzhoubnější, některou z forem rakoviny navíc onemocní v České republice v průběhu života každý třetí člověk. O onkologických onemocněních a prevenci by se mělo co nejvíce mluvit, včasný záchyt rakoviny může zachránit mnoho životů,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati Markéta Pospíšková.

Zlínský fotbalový klub v říjnu a listopadu věnoval část ze vstupného dvou domácích zápasů na konto krajské nemocnice, ale realizoval se i jinak.

Vrátí se Poznar? Červenka jeho příchod neřeší, tým chce posílit až o čtyři hráče

„Zorganizovali jsme osobní preventivní prohlídky v KNTB hráčů a realizačního týmu samotných. Nastupovali jsme v tematických růžových „dresech“ upozorňující na tuto problematiku, s našimi partnery jsme připravovali i sbírky během domácích utkání na zlínské Letné a dalšími nejrůznějšími formami zapojovali fanoušky,“ informuje mluvčí FC Zlín Zuzana Molková.

Do sbírky se zapojil klub i samotná kabina. „Jen hráči mezi sebou vybrali 34 tisíc korun. Celková částka, kterou budeme předávat Krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín činí 100 tisíc korun a máme z ní velkou radost,“ uvedla Molková.

Vedení ševců stejně jako tým si uvědomuje společenskou odpovědnost a snaží se, aby byla nedílnou součástí strategického řízení FC Zlín.

„Fotbal by měl být víc než jen hra, a to je i naše poslání, kterým se dlouhodobě řídíme. Chceme aktivně přispívat k pozitivním společenským změnám ve zlínském regionu a být inspirací pro své okolí. Pokud se díky tomu pomůže zachránit nebo pomoci jednomu lidskému životu, vždy to stojí za to,“ dodává Molková.