ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, jeho show. Devatenáctiletý záložník Zlína Tom Slončík hnal ševce v domácím důležitém souboji s Olomoucí za třemi body. Na výhře 3:2 se podílel dvěma góly a asistencí. Byl zkrátka u všeho podstatného.

Fanoušci Sigmy Olomouc při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

Ve 36. minutě parádní ranou otevřel skóre zápasu, po změně stran zblízka hlavou dorazil míč do sítě a zvyšoval už na 3:0, když předtím přesným centrem asistoval u gólové hlavičky stopera Černína.

A nebýt zahozené šance, mohl mládežnický reprezentant dosáhnout i na hattrick. „Šel jsem si za ním,“ přiznal po triumfu nad Sigmou talentovaný středopolař.

Mohlo to být z vaší strany ještě lepší?

Jsem moc rád, že se mi to tak povedlo. Samozřejmě to mohlo být i lepší. Mrzí mě, že jsem nedal ještě třetí gól, ale hlavní je, že jsme to výsledkově zvládli a vyhráli. Na hattrick jsem si myslel, šel jsem si za ním. Že to nevyšlo, mi vůbec nevadí. Měl jsem v první řadě v hlavě, ať to v klidu dohrajeme, ještě nakonec to bylo bohužel trošku hektické, ale vedení jsme udrželi a je to psychické povzbuzení do dalších zápasů.

První trefa byla nádherné. Přesně tak jste to chtěl?

Mám rád situace jeden na jednoho. Chtěl jsem to řešit trošku jednodušeji. Udělal jsem rychlou kličku a zaplaťpánbůh to tam spadlo.

Druhá branka byla z dorážky hlavou do prázdné branky. Do těchto situací se moc nedostáváte, že?

Je to tak. Možná jsem za tento gól ještě víc rád. Konečně jsem byl tam, kde jsem měl být a odrazilo se to ke mně. Výbornou práci odvedl Vuki (Vukadin Vukadinović – pozn. red.) a taky od Toma Schánělce, který střílel. Za gól musím poděkovat i jim. Byl jsem ale rád, že se to ke mně odrazilo.

Jak vám bylo po vystřídání na konci střetnutí, kdy Sigma snížila na 3:2?

Na konci jsem trnul, ale za tu dobu, co jsem tady, už jsem si trošku zvykl. My to tak většinou máme. Klukům jsem ale věřil, že to zvládneme. Za mě to byl jednoznačný zápas, hráči Sigmy na mě působili odevzdaně. Jde vidět, že jsou v nějaké krizi. Je škoda, že jsme si to zbytečně zkomplikovali.

Čím si vysvětlujete inkasované branky na konci střetnutí?

Penalta byla nešťastná náhoda, to se stane. Balon odskočil a Selmirovi trefil ruku. Jinak Pidro odehrál fantastický zápas. Je pravda, že Sigmu gól trošku nakopl, pak tam dotlačila ještě jeden, ale hlavně, že jsme vyhráli.

Ve druhé půli jste měl na trávníku spoustu prostoru. Překvapilo vás to?

Neměl. Paradoxně i když jsem měl tolik prostoru, po herní stránce to ode mě nebylo až tak dobré. Za stavu 3:0 jsem však mohl hrát v klidu. Škoda, že jsme nevyužili víc brejkových situací. Ještě že jsme to dotáhli alespoň do vítězného konce.

Bylo těžké se zvednout po smolné porážce v Mladé Boleslavi?

Na hlavu to bylo určitě těžké. Prohrávali jsme 0:2, výsledek dotáhli, ale ke konci jsme zase z nějaké nekoncentrovanosti dostali branku na 2:3. I kvůli tomu jsme chtěli domácí zápas zvládnout. Věděli jsme, že bude důležité vstřelit první gól, což se nám poprvé na jaře podařilo. Bylo to i na trávníku vidět. Jsem rád, že jsme to takto odčinili.

Na tribuně byl trenér reprezentace do jednadvaceti let Jan Suchopárek. Věděl jste o něm?

Nevěděl jsem, že tu byl, až po zápase jsme se bavili. Gratuloval mi a ptal se, jak jsem na tom zdravotně. Pozvánku jsem od něj nedostal. Příští sraz je až někdy na podzim. To je dlouhá doba. Na to teď vůbec nemyslím.

Do sestavy se vrátil David Tkáč. Jste za něj rád?

Moc. Někdo si řekne, že hrajeme stejný post, ale já to Davidovi moc přeju. Má za sebou těžké zranění. Sám si nedokážu představit, jaké to musí být. Pracuje na sobě a dokáže nám hodně pomoct.