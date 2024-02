Tak tohle se rozhodně nečekalo. Více než pět tisíc diváků na Letné dalo na svatého Valentýna přednost fotbalu před romantikou, a své účasti na zlínském stadionu rozhodně nelitovali. Ševci se proti Slavii vyhecovali, po výborném výkonu jí po remíze 1:1 sebrali dva body. V Baťově města zavládla před nedělním derby se Slováckem optimistická nálada.

Fotbalisté Zlína přivítali v dohrávce 17. kola Slavii Praha | Video: Libor Kopl

„Musím být spokojený, protože urvat bod se Slavií je fantastický výsledek. Věděli jsme, že Slavia má obrovskou kvalitu, dává spoustu centrů do šestnáctky. Naši hráči se s tím vyrovnali velmi dobře, kromě jedné standardky na konci první půle. Dostat gól do kabiny byla facka, ale vyrovnali jsme se s tím velmi dobře. Poctivým výkonem jsme šli za vyrovnáním, pak jsme měli další zajímavé situace, které mohly vést ke druhému gólu. Slavia trefila tyčku, ale moc víc si nevypracovala, kluci k tomu přistoupili velmi zodpovědně. Je to náprava toho, co jsme převedli v Teplicích. Sáhli jsme si na dno, ale mělo to výsledek," prohlásil zlínský trenér Bronislav Červenka.

Zatímco domácí po nerozhodném výsledku jásali, sešívaní spokojení rozhodně nebyli.

„Zápas hodnotím negativně, ztratili jsme body. Je to pro nás komplikace, stejně tak zklamání. Zápas jsme nezvládli, nedotáhli ho do vítězného konce. Teď se z toho budeme chtít co nejrychleji oklepat, abychom mohli jet do Karviné s čistou hlavou a přivézt si vítězství,“ uvedl slávistický útočník Mojmír Chytil.

Favorizovaní hosté v nejvyšší soutěži zaváhali po sérii pěti výher. „Bohužel jsme nepřidali druhý gól, kterým bychom se uklidnili. Zlín vyrovnal z dobře kopnuté standardky, my už jsme bohužel nedokázali zareagovat. Nevytvořili jsme si tolik šancí jako s Jabloncem doma,“ mrzelo Chytila.

Spokojený Červenka: Bod se Slavií je pro nás fantastický. Výkon Ikugara gradoval

Pražané tak z druhého místa tabulky ztrácejí na vedoucího městského rivala a obhájce titulu Spartu čtyři body. Hosté šli do vedení v nastavení první půle zásluhou Mojmíra Chytila, ale v 67. minutě vyrovnal Kenneth Ikugar. Slavia dohrávala v oslabení po vyloučení Václava Jurečky v 82. minutě.

„Zápas moc fotbalových momentů nepřinesl, spíše hodně osobních soubojů a fyzických kontaktů. Rozhodly standardní situace a hra ve vzduchu. Nám se podařilo dostat na konci první půle do vedení po standardní situaci, ale my jsme tuhle výhodu promarnili, protože nám Zlín oplatil stejnou mincí a vyrovnal. Pak jsme neproměnili několik šancí, hlavně dvě Oscarovy volaly po gólu. Druhou branku jsme nepřidali, mohli jsme inkasovat,“ ví dobře kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho tým ve Zlíně zklamal. „Takovéto zápasy v únoru a březnu na takových terénech se musejí vyhrávat tak, že nedostanete branku. Byl to úplně jiný zápas než v neděli proti Jablonci, tady byl složitější terén, směrem dopředu to bylo z naší strany horší. Zlín zlepšil organizaci hry, my jsme měli udělat víc pro výhru. Musíme se s tím vyrovnávat, fotbal nebyl z naší strany dobrý, je to o nás," míní.

I když ševci na jaře poprvé bodovali, zůstali na předposlední patnácté příčce s náskokem jednoho bodu na šestnácté České Budějovice. „Věřím, že nám výsledek pomůže. Teď to chce potvrdit v neděli se Slováckem. Nachystali jsme se dobře,“ myslí si zlínský křídelník Vukadin Vukadinović.