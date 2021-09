Zlíňané se i po přestávce snažili, ale ve finální fázi nebyli přesní. Favorit se ve druhé půli zatáhl, trestal chyby soupeře. V 57. minutě navýšil vedení Sparty Pešek, který po Hložkově přehrávce elegantně přehodil vyběhnutého Rakovana a bylo to 1:3.

Jenže Sparta se vzala do konce první půle vedení zpět. A opět si pomohla standardkou. Po rohu Peška Conde přizvedl míč rukou a neobsazený Panák zblízka uklidil balon do sítě.

Ševci zahrozili až před přestávkou. Tkáčovi sice na poslední chvíli sebral míč Wiesner, ale z následujícího roku už udeřili. Po nevydařeném rohu vrátil míč před branku Cedidla, střelu Vraštila usměrnil do sítě Simerský.

K dispozici kromě dlouhodobých marodů Dostála, Hlinky, Matejova, Reitera a Koláře nebyli ani vykartovaný obránce Procházka a zraněný Fillo. Do sestavy Sparty se naopak vrátil reprezentant Hložek.

