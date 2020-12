Měl na kopačce vedoucí gól Fastavu. Fotbalista Zlína Patrik Slaměna se v 8. minutě ocitl ve vyložené šanci. Po přihrávce Čanturišviliho střílel ze třinácti metrů, trestuhodně však poslal míč pouze do připraveného pardubického brankáře Boháče. Ševci se tak i kvůli zahozené tutovce rozešli se sebevědomým nováčkem bez branek.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) ve 13. kole FORTUNA:LIGY remizovali s Pardubicemi 0:0. | Foto: pro DENÍK/ Jan Zahnaš

„Byla to velká šance. Vakho mi to dával skvěle pod sebe. Já jsem tam bohužel měl z předchozího souboje vyzutou kopačku. Nechci se na to vymlouvat, ale kdybych ji měl lépe obutou, asi bych to trefil,“ je přesvědčený dvacetiletý středopolař Fastavu.